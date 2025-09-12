El 11 de septiembre de 2025, el exteniente de la Policía Nacional, identificado con las iniciales R. P. H. R., rindió su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso Magnicidio FV sobre el asesinato a Fernando Villavicencio.

El ciudadano de 36 años aseguró que fue cesado de la institución en 2021 tras una sentencia por robo con muerte, pero sostuvo que se declaró inocente de ese delito.

Durante su comparecencia, señaló que entre 2016 y 2019 trabajó en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (U/AD), donde habría ejecutado operativos de vigilancia y seguimiento, así como tareas de infiltración y manejo de fuentes.

Relatos sobre actividades operativas

En su declaración, R. P. H. R. afirmó que recibió disposiciones del entonces ministro del Interior, José Serrano, para realizar misiones clandestinas. Entre ellas mencionó seguimientos a la política Lourdes Tibán, al abogado Fernando Balda y al economista Ramiro González.

También dijo que participó en la supuesta implantación de evidencias durante allanamientos y en la entrega de 116 cédulas de ciudadanía a miembros disidentes de las FARC en Sucumbíos. Agregó que habría adquirido armamento a esa organización para transferirlo a la agrupación delictiva Los Choneros.

Traslados y conflictos en Cuenca

En 2018, el exoficial fue trasladado como instructor a la Escuela de Policía Carlos Alberto Enríquez Gallo. Un año después pasó a la Policía Judicial del Azuay, donde relató haber identificado supuestos actos de corrupción relacionados con la minería en Ponce Enríquez.

Según su versión, tras esas denuncias fue vinculado en un proceso judicial por homicidio, que derivó en una sentencia de 34 años y ocho meses.

La versión sobre Fernando Villavicencio

El exoficial relató que en junio o julio de 2022 Daniel Salcedo le pidió organizar vigilancias a Fernando Villavicencio.

Señaló que fueron tres o cuatro días de observaciones con apoyo de personas externas y que se produjeron fotografías sobre las rutinas del entonces político. Explicó que las imágenes fueron entregadas directamente a Salcedo y afirmó no conocer el uso final de ese material.

Añadió que el informe con ese seguimiento se elaboró en una computadora marca HP que pertenecía a José Manuel A. Y. y que no lo guardó personalmente, por lo que dijo no tener conocimiento sobre el destino del archivo.

En su testimonio, describió la vivienda de Villavicencio en Carapungo, con pilares de ladrillo, un portón verde y una construcción de dos pisos. También indicó que nunca lo observó acompañado de su esposa Verónica Sarauz, pero sí de otra mujer a la que identificó como Janeth S., luego relacionada en publicaciones digitales.

Contactos en prisión y seguimientos posteriores

R. P. H. R. manifestó que en la Cárcel 4 de Quito conoció a Daniel Salcedo Bonilla, quien le pidió gestionar vigilancias al político Fernando Villavicencio desde prisión en 2022. Aseguró que elaboró un informe con fotografías que fue entregado a Salcedo.

Ya en libertad, en octubre de 2022, dijo haberse reunido en Guayaquil con el general en servicio pasivo Víctor A., quien le solicitó realizar seguimientos al periodista Anderson Boscán.

En ese contexto, aseguró que Victor A., lo puso en contacto con José Serrano mediante la aplicación Threema, a través de la cual mantuvieron comunicaciones posteriores.

Otros señalamientos

El exoficial agregó que en 2023 efectuó vigilancias a Soledad Padilla a pedido de Serrano y que los informes sobre Villavicencio estaban almacenados en un equipo informático incautado.

Además, refirió que Salcedo mantenía comunicación con personas privadas de libertad como alias ‘Fito’ y ‘El Invisible’.

Información extra: Fernando Villavicencio

