Noboa otorga dos delegaciones a Daniel Correia y ordena un informe de riesgo

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa otorga dos delegaciones a Daniel Correia, director de Inteligencia, y ordena un informe de riesgo sobre su vida y la de su entorno familia, considerando sus funciones. Las disposiciones se dieron en tres decretos ejecutivos emitidos este jueves 9 de septiembre de 2026.

La delegaciones de Noboa a Daniel Correia y el informe de riesgo

El 3 de septiembre, a través del Decreto Ejecutivo 491, el presidente Daniel Noboa designó a Daniel Correia como el nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tras la muerte de Michel Sensi Contugi, en un accidente aéreo en Kenia y de nombrar a Luis Carlos Ávila como encargado.

Parte de la experiencia profesional de Correia está en la Corporación Noboa, como gerente administrativo d e la División Naviera y Logística.

Este jueves, a través de tres decretos ejecutivos, Noboa le otorgó a Correia dos delegaciones y ordenó un inorme de riesgo a la Casa Militar.

Delegado a Flopec y Santa Bárbara EP

A través del Decreto Ejecutivo 493, Correia fue designado como delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Además, con el Decreto Ejecutivo 494, el Director de Inteligencia también fue designado como delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Pública Santa Bárbara EP, en Liquidación.

Permanecia frente al Centro Nacional de Inteligencia

El 28 de agosto, en etrevista radial, Daniel Noboa señaló que Correia permanecerá al frente del CNI, por ahora, hasta que concluya la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Luego de aquello se definirá si Correia sigue delante de la institución o se asigna a otra persona.

“La estructura se va a mantener exactamente y ahora estará encargado Daniel Correia y de allí trabajaremos hasta que se termine la campaña electoral y después tomaremos una decisión definitiva”, explicó en la entrevista para Radio Centro.

Te recomendamos