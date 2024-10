El presidente Daniel Noboa estuvo en la Base Naval San Eduardo, en Guayaquil, para entregar armas al Ejército.

El evento se realizó este lunes, 28 de octubre de 2024. El Presidente destacó la importancia del apoyo en la Consulta Popular del 21 de abril para la lucha contra el crimen organizado.

En el proceso democrático se preguntó a los ecuatorianos sobre si estaban de acuerdo con la entrega de las armas incautadas a los grupos delictivos para el combate de los delitos.

Más noticias

El presidente @DanielNoboaOk participó de la entrega de armamento incautado. Estas armas, que no servirán nunca más para delinquir, serán utilizadas por las @FFAAECUADOR en el combate contra el crimen organizado y para fortalecer la seguridad de los ciudadanos.



Esto es posible… pic.twitter.com/M4K3zmVQTM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 28, 2024

Daniel Noboa y armas del crimen organizado

“Esto que estamos haciendo, es consecuencia del apoyo en la consulta popular, donde, por primera vez como país, le dijimos no a la corrupción, no a la impunidad y no a los delincuentes”. Esta fueron las palabras del presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con los datos de la Presidencia, las armas estaban destinadas para cometer delitos y atentar contra vidas.

Daniel Noboa dispuso a los militares emplear el armamento para el uso progresivo y legítimo de la fuerza “contra nuestros verdaderos enemigos: los narcoterroristas, los delincuentes”.

Los detalles de las operaciones

Según declaraciones de Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las armas provienen de la incautación en una operación naval en espacios acuáticos en Galápagos.

Además, fue enfático al destacar el trabajo articulado del Bloque de Seguridad para luchar contra el terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y grupos armados organizados.

Daniel Noboa se refirió a maniobras políticas y jurídicas que, hace más de una década, beneficiaban a negocios ilegales. “Por eso nuestro gobierno les incomoda, por eso nos atacan día a día, porque quieren volver a feriarse la patria y eso no lo vamos a permitir”.

Las armas entregadas

El Gobierno entregó 122 fusiles y 48 pistolas nueve milímetros. El armamento estaría valorado en alrededor de un millón de dólares.

Los equipamientos serán distribuidos en los tres brazos ejecutores de las Fuerzas Armadas. Estos tenían como origen México y Centroamérica.