Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El cuerpo de Monika Silva será repatriado a Polonia el miércoles 9 de septiembre, confirmó el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), este lunes 7 de septiembre de 2026. Los amigos de la activista el Montañita, Santa Elena, preparan un acto de despedida.

La repatriación del cuerpo de Monika Silva a Polonia el próximo miércoles 9 de septiembre

El pedido de la familia de Monika Silva y las autoridades de Polonia para repatriar el cuerpo se concretará este miércoles 9 de septiembre de 2026. Los amigos de la activista organizan una ceremonia de despedida, desde Montañita, Santa Elena.

Después de tres meses de espera, los restos de Monika Silva serán trasladados a Polonia. La activista fue hallada muerta el 8 de junio de 2026 en su vivienda, ubicada en Montañita.

La despedida está prevista para las 09:00 en la morgue de Santa Elena, desde donde se realizará el procedimiento de traslado del cuerpo a su país de origen.

Segunda autopsia

De acuerdo con la información difundida por la comunidad de Montañita, la familia de Monika solicitó, a través de la Fiscalía de Polonia, que sus restos sean trasladados para la realización de una segunda autopsia.

La convocatoria invita a las personas que conocieron a Monika Silva, admiraron su trabajo o se identificaron con sus posiciones sobre la lucha contra la corrupción a acompañarla en su despedida en Ecuador.

El llamado está dirigido especialmente a quienes quieran participar en el traslado y rendirle homenaje.

Organización de la Comuna de Montañita

La Comuna de Montañita informó que dispondrá de un bus con capacidad para 25 personas. El vehículo saldrá entre las 07:30 y 07:45 directamente hacia la morgue de Santa Elena.

También se pidió a quienes dispongan de vehículos particulares que colaboren con la movilización y, de ser posible, compartan espacios para facilitar la asistencia de más personas.

La comunidad de Montañita invitó a acompañar a Monika Silva en este último momento en Ecuador y expresó su intención de rendirle homenaje antes de su regreso a Polonia.

La convocatoria concluye con un mensaje dirigido a ella: “Monika, no te olvidamos”.

Autoridades de Polonia asumirían el traslado

En el marco de la coordinación solicitada, está previsto que las autoridades polacas asuman la custodia y el traslado del cuerpo de Monika Silva a Polonia.

La familia busca que, una vez trasladado el cuerpo, se pueda realizar una investigación más exhaustiva en ese país.

El comunicado no detalla cuándo se concretaría el traslado ni especifica qué procedimientos se realizarían en Polonia.

Fiscalía de Polonia habló de homicidio involuntario

La Fiscalía de Polonia abrió una investigación por supuesto homicidio involuntario tras la muerte de la activista social y ambientalista Monika Silva, como lo informó EL COMERCIO, el pasado 16 de junio.

La decisión de iniciar la pesquisa se tomó el 12 de junio de 2026, dos días después de que la Embajada de Polonia en Lima notificara a la Fiscalía Nacional polaca sobre el fallecimiento de Silva Veras.

La investigación se basa en el artículo 155 del Código Penal de Polonia, que tipifica el homicidio involuntario.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Mónika Silva, que ocurrió en una fecha no determinada, pero no posterior al 8 de junio de 2026, en territorio ecuatoriano.

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