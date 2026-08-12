Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Guayaquil

Una masacre se registró en el interior de una vivienda del sector de Prosperina, en el norte de Guayaquil. Cuatro personas fueron asesinadas por un grupo de al menos 12 hombres que habría irrumpido violentamente en el inmueble durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026.

Detalles de la masacre en Guayaquil

El violento hecho se registró alrededor de las 01:30 en la cooperativa 12 de Octubre, cuando los sujetos llegaron a bordo de varios vehículos: una camioneta, un automóvil y una motocicleta.

Según testimonios, los hombres se habrían identificado como policías al llegar. Luego, habrían ingresado por la fuerza al inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en su interior. Al menos 50 disparos escucharon los vecinos.

Cometido el crimen, los sujetos huyeron en los tres vehículos dejando los cuerpos sin vida dentro de la vivienda. La muerte de las cuatro personas fue confirmada por paramédicos que llegaron al sitio.

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Continuarán las investigaciones

Los cuerpos fueron trasladados al Laborarorio de Ciencias Forenses de Guayaquil alrededor de las 03:30 por un vehículo de Medicina Legal, que llegó hasta el sitio para hacer las diligencias respectivas.

No se conoce la identidad de las personas asesinadas, ni las causas que estarían detrás de la masacre. Tampoco se dio a conocer sus edades y parentesco entre ellos. Sin embargo, investigaciones preliminares señalan que las víctimas habrían sido inquilinos de la vivienda, y no sus dueños. Habrían estado alquilando la casa hace pocos meses.

Otro caso

Este fin de semana, sábado 8 de agosto de 2026, una bala perdida terminó la vida de un menor de cinco años en la cooperativa Jaime Roldós, sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Este lamentable hecho conmocionó a los ciudadanos del sector y enlutó a una familia entera.

El menor dormía junto a su hermano de tres años cuando una bala atravesó el techo de la casa y le cayó en su barriga. Pese a los intentos por salvarle la vida en una casa de salud, el pequeño no resistió y murió.

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