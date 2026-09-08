Cuarto más buscado de Ecuador por violación fue capturado por la Policía en Morona Santiago

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La Policía Nacional informó sobre la captura de Luis C., identificado como el cuarto más buscado de Ecuador por el delito de violación. El operativo se realizó en la provincia de Morona Santiago.

La captura del cuarto más buscado de Ecuador por violación en Morona Santiago

El hombre, de 39 años, era requerido por la justicia y mantenía una boleta de detención, además de una sentencia de más de 29 años de prisión, según informó la institución policial.

La Policía Nacional mantiene un programa para la localización de personas requeridas por la justicia en Ecuador.

Investigación señala que habría abusado de la confianza del padre de una adolescente

De acuerdo con la información difundida por la Policía, las investigaciones establecieron que Luis C. habría abusado de la confianza del padre de una adolescente para cometer el delito en reiteradas ocasiones.

La captura se concretó mediante una operación desarrollada por unidades policiales en Morona Santiago.

La Policía señaló que mantiene acciones investigativas y operativas para localizar a personas requeridas por la justicia y ejecutar las órdenes judiciales correspondientes.

Tercer más buscado de Ecuador por violación fue capturado en enero

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el 29 de enero de 2026 la operación ‘FÉNIX 044’ en el sur de Quito, que culminó con la detención de Dennis N.

Este hombre figuraba como el tercer más buscado a escala nacional por el delito de violación. El ciudadano constaba dentro del programa oficial ‘Los Más Buscados’ y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años.

Dennis N. registra dos boletas de detención activas por el delito de violación. De acuerdo con datos judiciales, enfrenta procesos penales iniciados en 2022 por hechos ocurridos en Quito, relacionados con delitos de violencia sexual.

Además, el detenido cuenta con antecedentes penales por falsificación de moneda, robo, robo calificado y atentado contra el pudor, lo que lo ubicó entre los perfiles de alta peligrosidad priorizados por las autoridades.

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