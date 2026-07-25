Capturan en Ecuador al más buscado de Pichincha por un supuesto delito de femicidio

La Policía Nacional detuvo la noche del viernes 24 de julio de 2026 a Marco Vinicio T. P., un hombre de 43 años que encabezaba la lista de los más buscados en Pichincha por el delito de femicidio. Este individuo era requerido por la justicia debido a su implicación en la muerte violenta de una mujer, ocurrida en marzo de 2022 en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.

Detalles de la captura

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura y anunció que el detenido será trasladado a la provincia donde es requerido judicialmente para continuar con el proceso correspondiente. En sus redes sociales, Reimberg afirmó: “Nadie quedará impune”.

Operativo policial en Guaranda

La aprehensión se llevó a cabo gracias a las labores investigativas realizadas por la Policía Nacional para ubicar al sospechoso. Durante este proceso, se obtuvieron elementos de convicción que vincularon a Marco Vinicio T. P. con el hecho investigado. El operativo culminó con su captura en la parroquia Facundo Vela, cantón Guaranda, provincia de Bolívar.

Contexto del caso

Marco Vinicio T. P. era uno de los principales sospechosos por el delito de femicidio relacionado con la muerte violenta de una mujer en marzo de 2022. Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el trámite judicial correspondiente.

Otros casos relacionados

Como se informó en EL COMERCIO el 10 de julio de 2026, otro integrante de la lista de los más buscados fue localizado fuera del país. En esa ocasión, Víctor Manuel B. A., considerado el segundo más buscado por un supuesto delito de abuso sexual, fue detenido en Nueva York con el apoyo de la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos y bajo una difusión roja de Interpol.

Ecuador y los operativos contra el crimen

Ecuador mantiene operativos constantes para localizar a los más buscados por delitos graves como violencia de género y corrupción. El programa del Ministerio del Interior y la Policía Nacional incluye personas requeridas por la justicia por delitos significativos. Las autoridades han habilitado la línea 1800 Delito para recibir información ciudadana que ayude a localizar a personas prófugas, garantizando la reserva de identidad.

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