Crimen de gerente de universidad de Quito pasa a investigarse como sicariato

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El crimen de Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad privada de Quito, dejó de investigarse bajo el delito de asesinato y pasó a ser procesado como sicariato. El cambio fue resuelto este 26 de octubre de 2026 durante una audiencia de reformulación de cargos en el Complejo Judicial Norte de la capital.

La modificación de la conducta imputada se realizó tras un pedido efectuado por el fiscal Washington Rojas. La jueza María Lara aceptó la solicitud y mantuvo las medidas cautelares que pesan sobre María del Carmen S. V., Josselyn Lisbeth V. C., Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T.

Estas personas habían sido detenidas junto con Galo Hernán O. G. dentro de la investigación por la muerte del directivo universitario, un caso que generó impacto en Quito el 11 de junio pasado.

Algunos de los sospechosos por el crimen del gerente financiero de una universidad laboraban en ese centro de educación superior. • Foto: X John Reimberg

Fiscalía mantiene una hipótesis sobre los roles de los involucrados

Dentro de la investigación del crimen de Santiago Ávalos, la Fiscalía sostiene una hipótesis sobre la participación de los procesados.

Según el Ministerio Público, Galo Hernán O., excompañero de la víctima y quien trabajaba como director de operaciones de la universidad, era considerado el presunto autor mediato del hecho. Por otro lado, el adolescente identificado como C. D. E. L. habría tenido el rol de ejecutor del ataque.

La Fiscalía también atribuye a María del Carmen S., Juan Carlos G. y Juan Pablo G. un supuesto seguimiento previo a la víctima antes de que ocurriera el crimen. En el caso de Josselyn V. C., la institución la señala como la persona que habría recogido al adolescente investigado para concretar la muerte violenta.

Auditorías forman parte de la hipótesis investigativa

La información presentada por la Fiscalía señala que una de las posibles motivaciones analizadas en el caso estaría relacionada con auditorías internas desarrolladas por Ávalos dentro del centro de educación superior.

De acuerdo con la hipótesis expuesta por el Ministerio Público, esos procesos habrían provocado confrontaciones entre la víctima y Galo Hernán O.

Esta línea forma parte de los elementos que continúan siendo investigados dentro del expediente abierto por el crimen de Santiago Ávalos.

#AHORA | #Pichincha: en el Complejo Judicial Norte se instala la audiencia de reformulación de cargos para 4 personas procesadas por la muerte del gerente financiero de una universidad de #Quito. La imputación de #FiscalíaEc cambiará de #Asesinato a #Sicariato. https://t.co/GktMcam8qd — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 26, 2026

Fallecimiento de uno de los investigados

La causa también registra el fallecimiento de uno de los principales investigados. Galo Hernán O., quien permanecía detenido en la Cárcel de Cotopaxi y era considerado uno de los presuntos involucrados, murió el 29 de agosto en el hospital del IESS de Latacunga.

En ese entonces, se conoció que el fallecimiento se produjo por una intoxicación causada por una sustancia tóxica. Su deceso ocurrió mientras avanzaba la investigación relacionada con el caso.

⟫ https://t.co/2rMIUCFeiP | 🚨 Ecuador registró una baja en homicidios, pero un repunte en agresiones https://t.co/BSSa6N6VsY — El Comercio (@elcomerciocom) October 26, 2026

La instrucción fiscal se amplía por 30 días

Tras la reformulación de cargos y el cambio de tipo penal, la investigación contará con un plazo adicional.

La instrucción fiscal del crimen de Santiago Ávalos se extenderá durante 30 días más. Durante ese período, la Fiscalía recopilará elementos de convicción para determinar el grado de responsabilidad de los procesados dentro de este caso.

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