Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La convocatoria oficial al concurso público de méritos y oposición para seleccionar y designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia fue presentada este lunes 23 de noviembre de 2026 en Quito, en un acto realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). El proceso contempla que el registro de aspirantes en la plataforma tecnológica comience el martes 1 de diciembre de 2026.

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Cómo será el examen de confianza para jueces de la Corte Nacional

Uno de los filtros centrales para elegir a los jueces de la Corte Nacional será la aplicación de un examen de confianza que evaluará el patrimonio, el comportamiento y la credibilidad de cada postulante. Según lo expuesto durante la presentación del concurso, si un aspirante no aprueba esta prueba, quedará automáticamente fuera del proceso.

Para ejecutar y respaldar esta etapa, el Consejo de la Judicatura cuenta con la participación de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, el proceso incluye una fase de méritos, evaluación psicológica para medir la estabilidad emocional y una fase de oposición sobre conocimientos teóricos y prácticos.

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Seis meses de normativa previa para evitar nulidades

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, explicó que la convocatoria llega tras seis meses de preparación normativa iniciados luego de la posesión del actual pleno el 29 de abril de 2026, con el objetivo de evitar errores y nulidades ocurridas en concursos anteriores como el de 2024. Durante ese periodo se aprobaron 10 instrumentos técnicos:

3 de julio de 2026: Reglamento general del concurso, compuesto por 93 artículos.

Reglamento general del concurso, compuesto por 93 artículos. 15 de julio de 2026: Proforma del Plan Anual de Inversión y programación presupuestaria.

Proforma del Plan Anual de Inversión y programación presupuestaria. 22 de septiembre de 2026: Protocolo de protección de datos personales de los postulantes.

Protocolo de protección de datos personales de los postulantes. 14 y 15 de octubre de 2026: Instructivo de registro y postulación digital, y reglamento general del examen de confianza.

Instructivo de registro y postulación digital, y reglamento general del examen de confianza. 21 y 28 de octubre de 2026: Metodologías de la fase de méritos y de evaluación psicológica.

Metodologías de la fase de méritos y de evaluación psicológica. 5 y 19 de noviembre de 2026: Metodología específica del examen de confianza, metodología de la fase de oposición, instructivo para conformar los órganos técnicos y resolución de inicio del concurso.

Por su parte, el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, Alejandro Arteaga, señaló que el máximo tribunal está pendiente de completar sus jueces desde 2021 y destacó que la resolución de la Corte sobre la prueba de confianza y la revisión de observaciones previas de la Contraloría buscan dar solvencia a la designación de los jueces de la Corte Nacional.

Asistencia técnica y observación internacional de Italia

El concurso para designar jueces de la Corte Nacional contará con el acompañamiento y observación internacional de Italia. De manera telemática, el magistrado del Consejo Superior de la Magistratura italiana, Edoardo Cilenti, anunció que el pleno de esa entidad aprobó por unanimidad el 18 de noviembre un entendimiento diplomático con su par ecuatoriano para blindar el proceso frente a interferencias externas.

Asimismo, Giovanni Tartaglia Polcini, consejero jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), confirmó que mediante el programa ItaJus se brindará asistencia técnica a lo largo de todas las fases para reforzar la objetividad e imparcialidad.

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Capacitación previa para los aspirantes al concurso

Antes de las evaluaciones, los candidatos a jueces de la Corte Nacional contarán con jornadas preparatorias. La Dirección de Talento Humano impartirá tres días de inducción, mientras que la Escuela de la Función Judicial ofrecerá cuatro días de capacitación en distintas provincias del país con respaldo de la academia.

Al evento asistieron también los vocales Damián Larco, Magaly Ruiz y Alfredo Cuadros, el presidente del CNE José Cabrera, el jefe del Comando Conjunto Henry Delgado y el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo inician las postulaciones para jueces de la Corte Nacional de Justicia?

El registro de postulaciones en la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura comenzará el martes 1 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Seis meses de normativa previa para evitar nulidades, la convocatoria oficial fue presentada este lunes 23 de noviembre de 2026 en la Universidad Andina Simón Bolívar luego de aprobarse diez reglamentos e instructivos técnicos desde julio.

❓ ¿Qué evalúa el examen de confianza en el concurso de jueces de la Corte Nacional?

El examen de confianza evaluará el patrimonio, el comportamiento y la credibilidad de los postulantes, y tiene carácter eliminatorio si no se aprueba.

Según se detalla en Cómo será el examen de confianza para jueces de la Corte Nacional, esta evaluación se ejecutará con el respaldo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumándose a las fases de méritos, prueba psicológica y oposición.

❓ ¿Qué países u organismos internacionales supervisan el concurso judicial en Ecuador?

Italia brindará observación internacional y asistencia técnica a través del Consejo Superior de la Magistratura italiana, la Cancillería de ese país, la IILA y el programa ItaJus.

Conforme consta en Asistencia técnica y observación internacional de Italia, el magistrado Edoardo Cilenti confirmó la aprobación de un entendimiento bilateral el 18 de noviembre y Giovanni Tartaglia anunció el acompañamiento técnico en todas las etapas del proceso.

❓ ¿Por qué tardó seis meses en convocarse el concurso para la Corte Nacional?

El pleno del Consejo de la Judicatura, posesionado el 29 de abril de 2026, dedicó seis meses a emitir reglamentos y protocolos para evitar las irregularidades y nulidades ocurridas en concursos anteriores como el de 2024.

Como se indica en Seis meses de normativa previa para evitar nulidades, durante ese tiempo se expidió un reglamento general de 93 artículos, el primer protocolo de protección de datos personales para un concurso judicial y metodologías específicas para cada fase evaluativa.

❓ ¿Qué capacitación recibirán quienes postulen a jueces de la Corte Nacional?

Los postulantes recibirán tres días de inducción por parte de Talento Humano y cuatro días de capacitación dictados por la Escuela de la Función Judicial en varias provincias.

Bajo la sección Capacitación previa para los aspirantes al concurso, estas jornadas preparatorias contarán con el apoyo de la academia antes de que los aspirantes enfrenten las pruebas teóricas, prácticas, psicológicas y de confianza.

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