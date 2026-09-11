Cinco presos son condenados por causar 16 muertes en la cárcel de Machala

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Fiscalía General del Estado obtuvo este viernes 11 de septiembre de 2026 una sentencia de 40 años de cárcel contra cinco presos por el delito de terrorismo al causar 16 muertes en la cárcel de Machala, El Oro, el 22 de septiembre de 2025.

La condena contra los cinco presos y las 14 muertes en la cárcel de Machala

Los sentenciados son Diego V., Wilson O., José U., Víctor P. y Vilmer G. El Tribunal que conoció la audiencia de juzgamiento los declaró culpables por su participación en los actos de violencia ocurridos durante un motín en la cárcel de Machala.

El hecho se registró en la madrugada del 22 de septiembre de 2025, cuando varias personas privadas de libertad protagonizaron un enfrentamiento dentro del centro penitenciario.

Motín en la cárcel de Machala dejó 16 muertes

Durante el motín se utilizaron armas de fuego, armas punzocortantes y explosivos. Las personas privadas de libertad se enfrentaron con policías y guías penitenciarios que intervinieron para recuperar el control del centro.

Como consecuencia del enfrentamiento murieron 15 personas privadas de libertad y un guía penitenciario. Otras 14 personas resultaron heridas y las instalaciones de la cárcel registraron daños.

Después de la intervención de las fuerzas del orden fueron aprehendidos los cinco ahora sentenciados.

La Fiscalía inició el proceso penal por el delito de terrorismo, tomando en cuenta las características y circunstancias de los hechos investigados.

¿Qué pruebas presentó la Fiscalía?

Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de agentes de la Policía Nacional que participaron en la recuperación de la cárcel y en la aprehensión de los procesados.

También fueron incorporados:

El informe de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias.

El acta relacionada con la destrucción de los explosivos encontrados en el lugar.

Los testimonios anticipados de cuatro personas privadas de libertad que sobrevivieron al motín.

Las actas de levantamiento de los cadáveres.

Los informes de autopsia médico-legal.

El informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

Los informes técnicos de balística.

El certificado de control de armas emitido por las Fuerzas Armadas.

Las fichas de registro de las personas privadas de libertad fallecidas y heridas.

Según la Fiscalía, los cuatro sobrevivientes que rindieron testimonio anticipado presenciaron los hechos e identificaron a los procesados como participantes en los actos de terrorismo.

Los informes de autopsia médico-legal acreditaron la muerte violenta de las 16 víctimas, mientras que los análisis de balística determinaron la aptitud de las armas de fuego encontradas.

¿Por qué la condena es de 40 años?

Al finalizar el juicio, el Tribunal acogió el pedido del fiscal del caso y dictó contra los cinco procesados la pena máxima prevista para el delito de terrorismo, considerando las agravantes aplicadas en este proceso.

El artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece para el delito de terrorismo una pena privativa de libertad de hasta 30 años.

En este caso, de acuerdo con la información de la Fiscalía, se aplicaron agravantes que permiten incrementar la pena en un tercio, por lo que la condena impuesta a cada uno de los cinco sentenciados es de 40 años de prisión.

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