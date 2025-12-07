Nueve reos aparecen muertos en nuevo hecho violento en la cárcel de Machala

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La cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, volvió a ser escenario de un hecho violento.
El hallazgo de nueve reos sin vida se registró la tarde del domingo 7 de diciembre del 2025.
El hallazgo ocurrió en la primera planta del pabellón principal del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Machala.
Los fallecidos tenían entre 19 y 31 años. No se han determinado las causas exactas. Las autoridades informaron que el hecho sigue bajo investigación y no descartan otras hipótesis.
Minutos antes del hallazgo, una explosión ocurrió a una cuadra del penal.
El artefacto detonó en la vía pública y obligó a acordonar el área para evitar riesgos.
Testigos reportaron dos explosiones que alertaron a los uniformados que patrullaban la zona.
La Policía analiza si este evento buscó distraer la seguridad del centro penitenciario.
Este hecho se suma a la masacre registrada el pasado 9 de noviembre. En ese episodio, grupos delictivos rivales se enfrentaron dentro del CPL.
Tras esa masacre, las autoridades trasladaron a 87 presos hacia Guayaquil. Semanas después, un dron explotó en los alrededores de la cárcel, en un hecho asociado a represalias criminales.
Unidades de Criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron indicios en el pabellón.
La Policía espera los resultados periciales para establecer la dinámica del hecho.
No se ha confirmado si las víctimas pertenecían a un mismo grupo o área del centro penitenciario.
Pese a los operativos y traslados de internos, la situación en la cárcel de Machala es crítica. La recurrencia de hechos violentos preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad penitenciaria.
Se espera que las próximas horas se aclare si este nuevo episodio está relacionado con bandas delictivas que operan dentro del sistema carcelario.