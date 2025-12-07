Nueve reos aparecen muertos en nuevo hecho violento en la cárcel de Machala

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, volvió a ser escenario de un hecho violento.

El hallazgo de nueve reos sin vida se registró la tarde del domingo 7 de diciembre del 2025.

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Hallazgo en el primer piso del pabellón

El hallazgo ocurrió en la primera planta del pabellón principal del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Machala.

Los fallecidos tenían entre 19 y 31 años. No se han determinado las causas exactas. Las autoridades informaron que el hecho sigue bajo investigación y no descartan otras hipótesis.

Explosión cerca del centro carcelario

Minutos antes del hallazgo, una explosión ocurrió a una cuadra del penal.

El artefacto detonó en la vía pública y obligó a acordonar el área para evitar riesgos.

Testigos reportaron dos explosiones que alertaron a los uniformados que patrullaban la zona.

La Policía analiza si este evento buscó distraer la seguridad del centro penitenciario.

Un penal marcado por la violencia

Este hecho se suma a la masacre registrada el pasado 9 de noviembre. En ese episodio, grupos delictivos rivales se enfrentaron dentro del CPL.

Tras esa masacre, las autoridades trasladaron a 87 presos hacia Guayaquil. Semanas después, un dron explotó en los alrededores de la cárcel, en un hecho asociado a represalias criminales.

Investigación en curso

Unidades de Criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron indicios en el pabellón.

La Policía espera los resultados periciales para establecer la dinámica del hecho.

No se ha confirmado si las víctimas pertenecían a un mismo grupo o área del centro penitenciario.

Riesgos que persisten

Pese a los operativos y traslados de internos, la situación en la cárcel de Machala es crítica. La recurrencia de hechos violentos preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad penitenciaria.

Se espera que las próximas horas se aclare si este nuevo episodio está relacionado con bandas delictivas que operan dentro del sistema carcelario.