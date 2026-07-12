Choque en la vía a la Costa deja muertos y heridos este domingo 12 de julio

Un choque entre un camión y un vehículo liviano activó un operativo interinstitucional en la vía a la Costa. El siniestro dejó personas fallecidas y heridas, según el comunicado del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

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Emergencia reportada antes del peaje

Este domingo 12 de julio, la Coordinación Zonal 5-8 del ECU 911 movilizó a varias instituciones de primera respuesta hasta la vía a la Costa, en sentido Guayaquil-Playas, antes del peaje. La llamada de auxilio ingresó a las 13:13.

Desde la Sala Operativa de Samborondón se coordinó, de manera oportuna, la movilización de recursos de la Policía Nacional (PPNN), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Dos fallecidos y tres heridos en el siniestro

De acuerdo con información preliminar, el siniestro involucró a un camión y un vehículo liviano. Los equipos de socorro confirmaron que el percance vial dejó dos personas fallecidas y tres heridas, quienes recibieron atención médica en el lugar antes de ser trasladadas a una casa de salud.

Para la atención de la emergencia se movilizaron patrulleros de la PPNN y la ATM, ambulancias y una unidad de rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el MSP.

Vía parcialmente habilitada

El ECU 911 mantiene el monitoreo permanente de la situación a través de los dispositivos de videovigilancia que interoperan con la central de emergencias.

La circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada y se registra carga vehicular alta. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito.