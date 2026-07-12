Atropello masivo deja seis muertos en una feria de Viña del Mar

El hecho ocurrió este domingo, en la mañana, en la avenida Alessandri, sector Gómez Carreño, a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile. Según el coronel de Carabineros Jorge Guaita, el conductor “habría perdido el control” del vehículo, por causas que aún se investigan.

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De acuerdo con testigos, un SUV circulaba a exceso de velocidad cuando se subió a la vereda y se volcó antes de ingresar al predio ferial. Ahí arrolló a transeúntes y feriantes. El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, precisó que en el lugar había entre 100 y 120 personas al momento del siniestro. El vehículo se detuvo recién al impactar contra un paradero de locomoción colectiva.

Los seis fallecidos son tres hombres y tres mujeres, todos adultos. Entre los siete heridos hay dos lactantes, mellizos de ocho meses según algunos medios, con lesiones menores. Todos fueron trasladados al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y se encuentran fuera de riesgo vital.

El conductor, reducido por los propios feriantes

Carabineros detuvo al conductor, en algunos casos con la intervención previa de los feriantes, quienes lo redujeron antes de entregarlo a la policía. El hombre será sometido a un examen de alcoholemia y a análisis de sangre. El primer test respiratorio dio negativo, aunque las autoridades no descartan que estuviera bajo el efecto de otras sustancias. Según Millones, el conductor no registraba antecedentes policiales.

Efectivos de la SIAT realizan las pericias para reconstruir la dinámica del atropello. En el operativo trabajaron Bomberos, el SAMU, Carabineros, Senapred y personal municipal.

La Armada de Chile confirma el vínculo del conductor

La Armada de Chile confirmó posteriormente que un integrante de la institución, que se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en el hecho mientras conducía un vehículo particular. A través de un comunicado, la institución señaló que el accidente ocurrió durante la mañana en avenida 24 Norte y que las causas se mantienen bajo investigación.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares disponibles y por causas que actualmente son materia de investigación, este lamentable accidente dejó como consecuencia el fallecimiento de varias personas y otras resultaron con lesiones de diversa consideración”, indicó la Armada. La institución lamentó “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de manifestar sus deseos de recuperación para las personas lesionadas.

La Armada informó que, desde ocurrido el hecho, ha prestado colaboración al Ministerio Público y a las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Añadió que dispuso la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

Efectivos de la SIAT realizan las pericias para reconstruir la dinámica del atropello. En el operativo trabajaron Bomberos, el SAMU, Carabineros, Senapred y personal municipal.