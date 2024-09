El conjuez Manuel Cabrera, de la Corte Nacional de Justicia, ha convocado a una nueva audiencia en el caso Sinohydro. Este proceso será el 16 de septiembre y está dirigida a 25 acusados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y varios de sus familiares. La audiencia tiene como objetivo evaluar el caso y preparar el juicio por el delito de cohecho.

La investigación sobre este caso comenzó en marzo de 2019. Inicialmente, se procesó a 37 personas, pero luego se sumaron tres más. Entre los involucrados figuran Conto Patiño, cercano a Moreno, y el exembajador chino Cai Runguo. Este caso está relacionado con la contratación de la empresa Sinohydro para la construcción de Coca Codo Sinclair, un proyecto financiado por más de 2 000 millones de dólares.

El 19 de febrero de 2019, los periodistas Christian Zurita y Fernando Villavicencio presentaron la investigación El Laberinto Offshore del círculo presidencial. En este reportaje, se vinculaba a la familia del entonces presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation, constituida en Belice en 2012 por Edwin Moreno, hermano del mandatario.

Según el informe, la empresa fue usada para adquirir bienes como muebles y propiedades en el extranjero, lo que generó interés en la opinión pública.

Poco después de la publicación, apareció un portal anónimo que aseguraba que “Ina” era un acrónimo formado por las últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: Karina, Cristina e Irina. El caso ganó notoriedad, y la Asamblea Nacional empezó a considerar una investigación sobre los supuestos vínculos del presidente con empresas offshore.

El 26 de febrero de 2019, Lenín Moreno se pronunció en cadena nacional, negando poseer propiedades fuera de Ecuador y asegurando que no tenía participación en empresas offshore. No obstante, el 7 de marzo, el legislador Ronny Aleaga intentó sin éxito que el caso se debatiera en el pleno de la Asamblea Nacional. Durante la misma sesión, se filtró un audio que involucraba a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en conversaciones sobre el manejo de la votación.

Rafael Correa nunca me encargó nada relacionado con los sectores estratégicos y no he pedido asilo en Paraguay. Lenin Moreno sobre el caso Sinohydro