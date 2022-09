Patricio Carrillo solicitará prisión preventiva para 12 policías con sumario administrativo

Patricio Carrillo, ministro del Interior, durante una rueda de prensa por el caso de María Belén Bernal. Foto: EL COMERCIO

Ivonne Mantilla (I)

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció en rueda de prensa la tarde de este miércoles 21 de septiembre que solicitará a Fiscalía que se vincule al caso de María Belén Bernal, además de prisión preventiva, a 12 policías a los que se les levantó un sumario administrativo.

"Ese es un tema que luego ya le corresponde al sistema de justicia si encuentra los elementos de convicción necesarios. En lo personal considero que sí existen los elementos de convicción necesarios", expresó.

Los 12 uniformados de diferente jerarquía recibieron un sumario administrativo por incumplir protocolos dentro de la Policía en el marco de la desaparición de María Belén Bernal. Entre ellos se encuentra el director encargado de la Escuela Superior de Policías.

Por el caso de la abogada solo una persona se encuentra procesada: una cadete que sí guarda prisión preventiva por el presunto delito de desaparición involuntaria.

En un inicio el ministro Carrillo habló de que "rodarían cabezas" en la Policía por el caso de desaparición. Pero luego el comandante de la Policía, Fausto Salinas, aclaró que para una destitución se debe seguir un procedimiento que inicia con un sumario administrativos. Después de investigaciones internas se determinará si continúan o no dentro de la institución.

Carrillo también ofreció que el crimen de Bernal no quedará en la impunidad. “Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo y a su nieto”. Asimismo, dijo que están tras el rastro del teniente Germán Cáceres, considerado el principal sospechoso del femicidio de Bernal.

El caso de María Belén Bernal

Contexto de la investigación



María Belén Bernal, de 34 años y madre de un chico de 13 años, estaba desaparecida desde el 11 de septiembre, cuando fue a la Escuela Superior de Policía a buscar a su esposo, Germán Cáceres, quien era instructor.

Días después, según relató el ministro del Interior, Patricio Carrillo, las cámaras captaron más tarde a su marido saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el vehículo no fue revisado y los agentes no sabían si ella también salió o no.

Después de 11 días de búsqueda, la Fiscalía en su cuenta de Twitter informó sobre el hallazgo de restos óseos en el cerro Casitagua, un paraje cercano a la Escuela de Policía. Solo horas después, el presidente de la República Guillermo Lasso confirmó que pertenecen a Bernal.