Capturan a alias ‘Monstruito’ sospechoso de asesinato a una concejala

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Policía capturó este miércoles 10 de diciembre de 2025 a Anthony P., alias ‘Monstruito’, miembro del grupo criminal Los Lobos y buscado por el asesinato de una concejala ocurrido en febrero de 2024.

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Capturan a ‘Monstruito’, integrante de Los Lobos buscado por el asesinato de una concejala de Naranjal

La Policía de Ecuador capturó a Anthony P., alias ‘Monstruito’, miembro del grupo criminal Los Lobos y buscado por el asesinato de una concejala ocurrido en febrero de 2024.

La operación se desarrolló en Naranjal, provincia de Guayas, donde los agentes intervinieron un domicilio.

En el lugar, varios integrantes de la organización presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas y al almacenamiento de armas de fuego.

‘Monstruito’ era requerido por el asesinato de Diana Carnero

El detenido era buscado como presunto coautor del crimen de Diana Carnero, concejala de Naranjal, de 29 años, quien fue tiroteada en la cabeza por dos sicarios en motocicleta en la misma ciudad.

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Aunque los atacantes lograron escapar, los testimonios e imágenes de cámaras de seguridad permitieron a la Fiscalía identificarlos.

El otro implicado fue detenido pocos días después del crimen y meses más tarde condenado a 22 años de cárcel y al pago de una multa de 376 000 dólares.

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Ante este escenario, el presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra estas estructuras, a las que el Gobierno pasó a calificar como “terroristas”.

Con información de EFE.