Un hecho violento volvió a conmocionar en Samborondón tras el asesinato de un empresario que se movilizaba en un Porsche, en la vía pública, en Entre Ríos.

Más noticias

El crimen en Entre Ríos

Bryan Alejandro Soria fue asesinado alrededor de las 10:00 en su vehículo en el sector de Entre Ríos, en la av. Samborondón, una arteria vial muy transitada y rodeada de comercios, a plena luz del día.

Según se conoce, Soria fue atacado al salir del gimnasio durante la mañana del miércoles 26 de noviembre. Él iba a bordo de un Porsche y sus atacantes, en un BMW negro.

Los victimarios lo interceptaron y dispararon al menos 20 veces. El automóvil de Soria quedó con los orificios de los impactos de los proyectiles en el parabrisas, a la altura del conductor; en la ventana, del lado del copiloto, y en la carrocería.

Los testigos comentaron que uno de los antisociales se bajó del vehículo para disparar de cerca al hombre. Cuando se aseguró de que estaba sin vida, volvió a subir

Luego, huyeron con dirección al norte de Guayaquil. Así lo establecieron las investigaciones policiales que, tras la revisión de cámaras de seguridad, pudieron reconstruir el trayecto de huida.

Cruzaron los Puentes de la Unidad Nacional y luego abandonaron el BMW en un barrio cercano.

¿Quién era el hombre asesinado en Entre Ríos?

La víctima era un empresario de una fábrica de muebles. El Porsche no estaba a su nombre sino al de una empresa.

Sus familiares llegaron al sitio del ataque para identificarlo y proceder con los trámites de ley para reclamar su cuerpo, luego de las pericias correspondientes.

Te recomendamos