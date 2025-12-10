La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestro y Extorsión (Dinased) Zona 8 desarrolló una intervención entre la noche del 8 y la mañana del 9 de diciembre de 2025. Los agentes lograron la aprehensión de dos ciudadanos supuestamente involucrados en una muerte violenta registrada el domingo, a las 22:00, en el Distrito Portete, en Guayaquil.

Sospechosos de asesinato en Guayaquil

El hecho ocurrió en la vía pública, en el sector La Chala, cuando un hombre de 39 años caminaba por la zona. Un proyectil de arma de fuego lo alcanzó y provocó su fallecimiento en el sitio. La Policía indicó que el ciudadano tenía antecedentes por robo.

Los equipos de Dinased movilizaron unidades operativas durante la madrugada y avanzaron con labores de verificación de cámaras, rastreo de rutas y entrevistas a testigos.

Las acciones para dar con los sospechosos

Esa información condujo a los agentes hasta dos jóvenes identificados como Santiago P. y Elkins V., ambos de 18 años y de nacionalidad ecuatoriana. Los uniformados ejecutaron la aprehensión y trasladaron a los sospechosos para los trámites legales.

Durante la intervención, los agentes retuvieron una motocicleta, dos teléfonos celulares y varias prendas de vestir relacionadas con el caso. Estos indicios servirán para sustentar el proceso judicial y para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

Los antecedentes de la operación

Sebastián Valladares, jefe de Dinased Zona 8, explicó que los investigadores analizan información que vincula el hecho con una disputa de territorio para la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

La institución mantiene varias líneas abiertas para determinar si otros individuos participaron en la planificación o ejecución del ataque.