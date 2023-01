Captura de Germán Cáceres fue coordinada por Policía ecuatoriana, asegura Juan Zapata

Ministro Zapata asegura que la Policía no tapará nada en el caso Bernal. Foto: Twitter Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró este miércoles 4 de enero del 2023 que, aunque Germán Cáceres fue detenido por autoridades de Colombia, fue la Policía de Ecuador la que coordinó la información para su captura.

El expolicía Cáceres, principal sospechoso del femicidio de la abogada María Belén Bernal, está recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil. El exteniente fue capturado el 30 de diciembre del 2022 en el Municipio de Palomino, en Colombia.

"Cuando la Policía tiene el interés de un blanco que está en otro país, quien mueve la información, la coordinación y genera todo este tipo de actividades es la Policía interesada. En este caso, la Policía ecuatoriana y quien genera la captura, es lógico, es la Policía local (…). El objetivo era la localización y captura, se cumplió", dijo Zapata durante una entrevista en radio Francisco Estéreo.

La Policía de Ecuador y Colombia, por años, han mantenido una buena relación en el intercambio de información que ha dado golpes importantes, tanto para blancos (objetivos) colombianos como para blancos ecuatorianos, según Zapata.

El Ministro rechazó las opiniones sobre una politización de la captura de Cáceres. El funcionario mencionó que fue parte de su compromiso, al asumir el cargo el 26 de septiembre del 2022. En ese entonces habló de generar justicia con la captura del expolicía.

"Públicamente he dicho que ningún tema de la seguridad se debe politizar. Nos dedicamos a poner, a quienes han salido de la norma, a órdenes de la justicia. Qué bueno que después de un trabajo muy extenso de coordinación se haya conseguido esto", manifestó el titular de la Cartera del Interior.

Rutas y línea de tiempo

Zapata defendió el trabajo de la Policía ecuatoriana frente a las críticas de que la institución del orden se atribuye la captura de Cáceres. En redes sociales, incluso, usuarios mencionan que, de no ser por la información de un turista, que identificó al sospechoso, las autoridades seguirían sin lograr la captura.

Fue un trabajo de coordinación "exitoso" en el aspecto investigativo, destacó el Ministro. Recordó que por ser un caso mediático, en un principio, existieron llamadas al ECU 911 y proporcionaban información sobre diferentes paraderos de Cáceres en Ecuador. La Policía tenía que corroborar esos datos hasta que con una investigación técnico-científica se determinó la hoja de ruta y línea de tiempo de la salida de Cáceres por el Puente de Rumichaca hacia Colombia, explicó el funcionario.

A partir de allí se centraron los esfuerzos de búsqueda en Colombia, pero también se analizaba información de fuentes humanas sobre el movimiento del expolicía. Se tenía que ajustar las rutas, dijo Zapata. Ecuador solicitó colaboración con Panamá, México, Centroamérica, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Colombia e incluso con Europa, aseguró.

No remoción de la Cúpula de la Policía

El Ministro reiteró que es fundamental la cabeza de toda institución. "Cuando se solicitó la renuncia de un General que estaba en la posición 11, significaba sacar casi 12 Generales y dejar prácticamente un Mando muy complicado". Se tendría Generales en el 2025, señaló.

Zapata sostuvo que un Mando sólido fue importante por los eventos terroristas y las acciones del narcotráfico que se ha tenido que enfrentar, "en momentos de crisis nunca se actúa con cabeza caliente".

No obstante, esta vez ratificó que si alguien, independientemente del grado y la jerarquía, aparece como involucrado en el caso, actuará. El Ministro asegura que se analiza el proceso de un oficial, que no se va a tapar nada y que no puede existir un falso espíritu de cuerpo.

