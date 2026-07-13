Cae alias ‘El Gato’ con armas y droga en Esmeraldas

La Policía Nacional detuvo a Mario Enrique L. B., conocido como alias ‘El Gato’, en un operativo realizado en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas. Este individuo es considerado un Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) y cuenta con cinco antecedentes penales.
La intervención se llevó a cabo por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (BAC).
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron diversas armas de fuego, municiones y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Los agentes levantaron los siguientes indicios durante el procedimiento:
La Policía indicó que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para iniciar el proceso judicial correspondiente.
Según la información proporcionada por la Policía, Mario Enrique L. B. tiene los siguientes antecedentes penales:
La aprehensión se realizó como parte de las acciones operativas orientadas a localizar personas consideradas de interés para las investigaciones penales en Ecuador.