Cae alias ‘El Gato’ con armas y droga en Esmeraldas

La Policía Nacional detuvo a Mario Enrique L. B., conocido como alias ‘El Gato’, en un operativo realizado en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas. Este individuo es considerado un Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) y cuenta con cinco antecedentes penales.

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La captura de alias ‘El Gato’ en Esmeraldas

La intervención se llevó a cabo por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (BAC).

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron diversas armas de fuego, municiones y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

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Armas y droga incautadas

Los agentes levantaron los siguientes indicios durante el procedimiento:

Un subfusil calibre 9 milímetros.

Un revólver calibre .38.

Una subametralladora tipo Uzi calibre 9 milímetros.

Dos cargadores calibre 9 milímetros.

Veintisiete cartuchos calibre 9 milímetros.

Tres cartuchos calibre .38.

Cinco bloques con un peso aproximado de 5,59 kilogramos de presunta marihuana.

La Policía indicó que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Antecedentes penales de ‘El Gato’

Según la información proporcionada por la Policía, Mario Enrique L. B. tiene los siguientes antecedentes penales:

10 de septiembre de 2021: violación.

20 de febrero de 2024: tráfico ilícito.

27 de agosto de 2024: ocultación de cosas robadas.

19 de septiembre de 2025: receptación, tipificada en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

19 de septiembre de 2025: tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, previsto en el artículo 220 del COIP.

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La aprehensión se realizó como parte de las acciones operativas orientadas a localizar personas consideradas de interés para las investigaciones penales en Ecuador.

Información extra: Esmeraldas

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