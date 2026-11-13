Subametralladora y droga valorada en 10 000 dólares fueron halladas tras balaceras en Isla Trinitaria

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Una balacera se registró alrededor de las 10:00 del jueves 12 de noviembre de 2026 en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Según información de la Policía Nacional, el hecho se habría originado por un enfrentamiento armado entre grupos delincuenciales.

El hecho violento quedó grabada en un video.

Detalles de la balacera en la Isla Trinitaria

La balacera del jueves 12 de noviembre se produjo horas después de otro hecho similar que se dio en el mismo sector durante horas de la madrugada. Las autoridades policiales se desplegaron en el lugar para dar con los responsables.

La zona fue intervenida por agentes que se movilizaron en helicópteros, y allanaron varias viviendas. “Fueron intervenidos por Policía Nacional a través de sus ejes de investigaciones”.

Indicios encontrados en allanamientos de la Isla Trinitaria

Durante los allanamientos realizados en varias viviendas, los uniformados encontraron una subametralladora con su respectivo cargador y varias municiones.

Según informó el coronel Juan Carlos Soria, comandante subrogante de la Zona 8, el arma estaba en poder de un hombre que fue detenido durante el operativo y que registraba antecedentes por porte y tenencia de armas de fuego.

En ese misma vivienda fueron encontrados 69 cápsulas que contenían droga, valorada en aproximadamente en 10 000 dólares. El detenido podría ser parte del grupo de delincuencia organizada Los Carniceros.

Las balaceras registradas en la Isla Trinitaria no dejaron personas heridas, según información policial. Las investigaciones continuarán por parte de las autoridades.

Balaceras en la Isla Trinitarias; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la Isla Trinitaria de Guayaquil el 12 de noviembre de 2026? Una balacera se registró alrededor de las 10:00 del jueves 12 de noviembre de 2026 en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

Según la Policía Nacional, el hecho se habría originado por un enfrentamiento armado entre grupos delincuenciales. El incidente quedó registrado en video y ocurrió horas después de otra balacera reportada durante la madrugada en el mismo sector. ❓ ¿Hubo personas heridas durante las balaceras en la Isla Trinitaria? No. Según información de la Policía Nacional, las balaceras registradas en la Isla Trinitaria no dejaron personas heridas. Tras los enfrentamientos armados, las autoridades desplegaron un operativo en el sector, con apoyo de helicópteros y allanamientos en varias viviendas, para localizar a los responsables de los hechos violentos. ❓¿Qué encontraron los policías durante los allanamientos en la Isla Trinitaria? Los agentes encontraron una subametralladora con su respectivo cargador, varias municiones y 69 cápsulas que contenían droga, valorada en aproximadamente 10 000 dólares. Los indicios fueron localizados durante los allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en varias viviendas del sector. El coronel Juan Carlos Soria, comandante subrogante de la Zona 8, informó que el arma estaba en poder de un hombre que fue detenido. ❓ ¿Quién fue detenido durante los operativos policiales en la Isla Trinitaria? La Policía Nacional detuvo a un hombre que tenía en su poder una subametralladora y registraba antecedentes por porte y tenencia de armas de fuego.

Según el coronel Juan Carlos Soria, el sospechoso podría estar vinculado con el grupo de delincuencia organizada Los Carniceros. En la vivienda donde fue localizado también se encontraron 69 cápsulas con droga. ❓¿Cómo intervino la Policía Nacional tras las balaceras en la Isla Trinitaria? La Policía Nacional desplegó agentes, movilizó helicópteros y ejecutó allanamientos en varias viviendas de la Isla Trinitaria. La intervención se realizó después de dos balaceras registradas el jueves 12 de noviembre de 2026, una durante la madrugada y otra alrededor de las 10:00. Los operativos permitieron detener a un sospechoso y encontrar armas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos.

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