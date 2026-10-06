Un patrullero de Segura EP fue atacado a tiros en el sur de Guayaquil

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un patrullero de Segura-EP fue atacado a tiros mientras circulaba por el sector de la cooperativa Jacobo Bucaram, en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil. El violento hecho se registró este martes 6 de octubre de 2026.

Detalles del ataque a patrullero de Segura-EP

Las investigaciones previas indican que el vehículo recibió varios impactos de bala, incluso una de sus llantas quedó afectada. El violento hecho se dio alrededor de las 05:50 de este martes 6 de octubre de 2026, cuando la Policía se encontraba realizando un patrullaje preventivo en el sector.

Según información preliminar dos hombres en moto, que habían sido indentificados por los uniformados como presuntos ladrones, habrían abierto fuego contra la patrulla con la finalidad de huir.

Personas detenidas

Sin embargo, a través del ECU 911, se emprendió una persecución para dar con los responsables. Como resultado se logró la captura de dos personas. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Según información policial, no se presentaron personas heridas durante el ataque. Sin embargo, el hecho causó conmoción entre moradores del sector que indicaron a medios locales que no es la primera vez que se desprende una balacera en el sector.

La Isla Trinitaria es un populoso sector del sur de Guayaquil, perteneciente a la parroquia Ximena. Está rodeada por varios ramales del Estero Salado y se encuentra conformada por distintas cooperativas y sectores residenciales. Es considerada una de las zonas más conflictivas de la ciudad.

Hasta el cierre de la nota Segura EP no se había pronunciado sobre este ataque que deja a uno de sus patrullas afectadas.

Ataque a patrullero de Segura EP; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el patrullero de Segura-EP en la Isla Trinitaria? Un patrullero de Segura-EP fue atacado a tiros alrededor de las 05:50 del martes 6 de octubre de 2026, mientras circulaba por la cooperativa Jacobo Bucaram, en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil.

El vehículo recibió varios impactos de bala y una de sus llantas resultó afectada. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían disparado contra la patrulla para escapar. ❓ ¿Por qué atacaron al patrullero de Segura-EP en Guayaquil? De acuerdo con información preliminar, dos hombres identificados por los uniformados como presuntos ladrones habrían disparado contra el patrullero mientras intentaban huir.

El ataque ocurrió durante un patrullaje preventivo de la Policía en la Isla Trinitaria. Las circunstancias y el motivo del ataque son investigados por las autoridades. ❓ ¿Hay detenidos por el ataque al patrullero en la Isla Trinitaria? Sí. Dos personas fueron detenidas luego de una persecución activada mediante el ECU 911 tras el ataque.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades para las investigaciones correspondientes. La información preliminar señala que se movilizaban en una motocicleta al momento del hecho. ❓ ¿Hubo personas heridas durante el ataque al patrullero? No se reportaron personas heridas durante el ataque armado contra el patrullero de Segura-EP.

El vehículo sí resultó afectado por los disparos, incluida una de sus llantas. El hecho generó preocupación entre moradores del sector, quienes señalaron a medios locales que las balaceras no serían un hecho aislado en la zona. ❓ ¿Dónde ocurrió el ataque al patrullero de Segura-EP? El ataque ocurrió en la cooperativa Jacobo Bucaram, ubicada en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

La Isla Trinitaria pertenece a la parroquia Ximena y está rodeada por varios ramales del Estero Salado. El sector está conformado por distintas cooperativas y zonas residenciales y es considerado uno de los sectores conflictivos de Guayaquil.

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