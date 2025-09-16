Este martes, 16 de septiembre, la Fiscalía General del Estado informó que no se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares en el Caso Malvinas.

En el proceso, la entidad de justicia procesa a los hombres por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño.

Audiencia del Caso Malvinas no se instaló por esta causa

De acuerdo con la Fiscalía, a través de su cuenta de X, el Juez de la causa informó que fue recusado por la defensa de uno de los investigados.

Esta no es la primera vez que las diligencias en el caso no se realizan. Por ejemplo, el pasado 13 de agosto, la audiencia preparatoria de juicio no se instaló. En esa ocasión, la defensa técnica de uno de los procesados solicitó el aplazamiento del proceso.

Los antecedentes del hecho violento contra menores de edad

La noche del 8 de diciembre de 2024, dos patrullas detuvieron de forma irregular a los cuatro menores en los exteriores de un centro comercial y los trasladaron a Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Los militares, en principio, afirmaron que los dejaron con vida en una zona rural. No obstante, tres de ellos solicitaron cooperación eficaz y declararon que, antes de desaparecer, los niños sufrieron golpes y humillaciones por parte de varios uniformados. La autopsia confirmó que murieron por disparos en la cabeza.

El dato jurídico del proceso

El caso se procesa con base en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de desaparición forzada y establece una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Informe externo: Caso Malvinas

