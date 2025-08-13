La audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares en el caso Las Malvinas por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes no se instaló este miércoles 13 de agosto de 2025. La defensa técnica de uno de los procesados solicitó el aplazamiento del proceso, que investiga un caso ocurrido en diciembre de 2024 en Guayaquil.

La Fiscalía General del Estado informó en sus redes sociales sobre la postergación de la audiencia. Los procesados están vinculados a la desaparición y muerte de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, cuyos cuerpos aparecieron días después con impactos de bala en la cabeza.

Nueva fecha tentativa para el juicio

Una fuente del Ministerio Público indicó a EFE que anunciarán oportunamente la nueva fecha de la audiencia, aunque el juez mencionó tentativamente el 25 de agosto.

El 10 de julio también suspendieron la diligencia debido a la presentación de pericias que los abogados de ambas partes no conocían.

Detención y hallazgo de los menores

La noche del 8 de diciembre de 2024, dos patrullas detuvieron de forma irregular a los cuatro menores en los exteriores de un centro comercial y los trasladaron a Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Los militares afirmaron inicialmente que los dejaron con vida en una zona rural, pero tres de ellos solicitaron cooperación eficaz y declararon que, antes de desaparecer, los niños sufrieron golpes y humillaciones por parte de varios uniformados. La autopsia confirmó que murieron por disparos en la cabeza.