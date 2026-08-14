Atentado contra oficina de la Armada en Posorja es investigado como terrorismo

La Fiscalía de Ecuador abrió una investigación por el delito de terrorismo tras el ataque armado contra una oficina de la Armada en Posorja, localidad rural de Guayaquil. El hecho ocurrió el miércoles 12 de agosto de 2026 y tuvo como objetivo las instalaciones de la Capitanía de Puerto.

Según la información proporcionada, dos sujetos llegaron en un vehículo y dispararon contra la oficina naval con armas de largo alcance. Los atacantes también utilizaron explosivos. Después del ataque, huyeron del lugar sin dejar personas heridas ni fallecidas, según informó la Armada.

Fiscalía busca identificar a los responsables

El Ministerio Público informó este viernes 14 de agosto que inició las diligencias por terrorismo. Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó recoger indicios balísticos y recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Estos elementos permitirán avanzar en la identificación de los presuntos autores del ataque. La información disponible señala que los dos sujetos utilizaron armas de largo alcance para disparar contra las instalaciones de la Capitanía de Puerto de Posorja.

La Armada confirmó que el ataque no dejó víctimas. La institución señaló que activó de inmediato los procedimientos establecidos para responder ante este tipo de situaciones.

Además, la Armada indicó que las operaciones de seguridad y control continuaban con normalidad en la zona. Para esas actividades, la institución mantiene determinados protocolos.

El ataque ocurrió en Posorja, una localidad rural de Guayaquil donde funciona uno de los puertos de aguas profundas del país. Por este punto salen buques con productos destinados a la exportación.

Posorja, un punto estratégico frente al narcotráfico

Las bandas criminales buscan aprovechar las rutas de exportación que parten desde la zona para contaminar con droga los cargamentos que salen hacia otros países, principalmente de Norteamérica y Europa.

El Gobierno anunció en abril pasado que construiría una estación naval en Posorja. El Ejecutivo planteó esta obra como parte de su estrategia para reforzar las operaciones contra el narcotráfico en el Golfo de Guayaquil.

El Gobierno considera al Golfo de Guayaquil un sector en disputa entre grupos armados. Por eso, señaló que la nueva estación naval permitirá fortalecer las acciones de seguridad en esta zona.

En ese momento, el Ejecutivo también señaló que buscaba proteger las rutas marítimas y la actividad portuaria. La estrategia contempla además la protección de la industria pesquera y del comercio exterior.

El ataque contra la oficina de la Armada ocurre en un contexto de violencia que Ecuador enfrenta desde hace varios años. Desde 2024, el país permanece bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa.

Con esta medida, el Gobierno busca intensificar la lucha contra las bandas criminales. El Ejecutivo atribuye a estos grupos la escalada de violencia registrada en el país durante los últimos años.

Sin embargo, el estado de “conflicto armado interno” no evitó que Ecuador cerrara 2025 con una cifra récord de 9 283 homicidios.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició, de oficio, una investigación previa por presunto #Terrorismo, luego del ataque armado registrado la noche del miércoles 12 de agosto en la Capitanía de Puerto, en #Posorja. pic.twitter.com/2qaOhdSd70 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 14, 2026

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