Ataque armado en Santo Domingo de los Tsáchilas deja cuatro víctimas fatales

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Policía Nacional confirmó la muerte de cuatro personas tras un ataque con arma de fuego registrado en el kilómetro 8 de la vía Quito, en la parroquia Toachi, zona rural del cantón Santo Domingo Este. El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:51, según el informe policial.

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De acuerdo con la versión de una testigo, de 26 años, las víctimas regresaban a su domicilio luego de asistir a un bautizo en la Escuela de Caballería La Carranza.

A la altura del portón de ingreso del recinto, un vehículo se detuvo de manera intempestiva frente al automotor en el que se desplazaban, lo que bloqueó su marcha.

Posteriormente, un ciudadano descendió del vehículo y efectuó varios disparos, que impactaron a los ocupantes del vehículo, donde se encontraban los cuatro fallecidos. Los cuerpos presentaban múltiples heridas por proyectiles de calibre 9 mm.

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Identidad de las víctimas

La Policía detalló que los fallecidos son:

Disifredo Ch. de 39 años, con antecedentes penales por investigación y descubrimiento de infracciones en 2015.

de 39 años, con antecedentes penales por y descubrimiento de infracciones en 2015. Ángel G. , de 35 años, sin antecedentes registrados.

, de 35 años, sin antecedentes registrados. Jefferson L. , de 28 años, con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias en 2016 y 2019.

, de 28 años, con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias en 2016 y 2019. Una mujer cuya identidad aún se desconoce, de nacionalidad ecuatoriana.

Tres de los fallecidos eran masculinos y se movilizaban en el vehículo plomo, mientras que la mujer también estaba dentro del automotor. La motivación del crimen aún se desconoce, y la Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

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Acciones de la Policía en la escena del crimen

Un Subteniente, a cargo de la coordinación de Criminalística, informó que se aisló la zona para preservar indicios y se recolectaron 14 vainas percutidas de calibre 9 mm. Se revisaron cámaras de seguridad del sector y se realizaron entrevistas a moradores y transeúntes.

El vehículo fue trasladado a los patios de la Policía Judicial, bajo cadena de custodia, mientras los cuerpos fueron llevados al Centro Forense de Medicina Legal. Personal de la DINASED realiza diligencias investigativas para dar con los responsables del ataque.