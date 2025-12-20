Un ataque al estilo sicariato sembró el pánico la mañana de este 20 de diciembre de 2025 en una picantería ubicada en Urdenor, en el norte de Guayaquil.

El violento hecho dejó al menos una persona muerta y varios heridos, según se observa en un video, viralizado en redes sociales.

El crimen ocurrió cuando el local se encontraba con varios clientes. Un hombre vestido de negro ingresó de forma directa al establecimiento y se dirigió hacia una mesa específica, donde se encontraba la víctima junto a otras personas. Sin mediar palabras, abrió fuego en reiteradas ocasiones.

Las detonaciones provocaron escenas de caos. Clientes y trabajadores buscaron refugio debajo de mesas y detrás del mostrador, mientras otros intentaron huir del lugar. La víctima principal cayó al piso tras recibir los impactos de bala.

Cruce de balas generó pánico entre los clientes

El ataque no terminó allí. Uno de los acompañantes de la víctima sacó un arma y respondió a los disparos. Esto generó un cruce de balas dentro del local, una situación que incrementó el riesgo para quienes se encontraban en el sitio.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo el sicario huye rápidamente, mientras el hombre armado intenta seguirlo. Durante ese intercambio, otro cliente cae al piso, presuntamente herido, aunque hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud.

Video de la balacera se viralizó en redes sociales

Las cámaras del establecimiento captaron todo lo ocurrido. El video empezó a circular en redes sociales pocos minutos después del ataque, lo que generó conmoción entre los habitantes del sector y reavivó la preocupación por la violencia armada en zonas comerciales de Guayaquil.

Policía investiga la balacera en el norte de Guayaquil

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para recopilar indicios balísticos. El cuerpo de la víctima quedó tendido dentro del local.