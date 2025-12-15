Asesinan a cuatro hermanos dentro de su vivienda en Guayaquil

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Cuatro hermanos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 26 años, murieron asesinados dentro de su vivienda en Guayaquil. Un grupo de sicarios irrumpió en la casa durante la madrugada del domingo y ejecutó el ataque. La Policía maneja como primera hipótesis que los agresores confundieron a las víctimas con integrantes de bandas criminales.

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El hecho ocurrió cerca de las 03:00 del domingo 14 de diciembre de 2025. Los atacantes ingresaron al inmueble vestidos con uniformes policiales, una modalidad que ya se ha repetido en otros crímenes registrados en el país. Dentro de la vivienda dispararon contra los jóvenes y causaron la muerte de los cuatro hermanos, en un hecho que conmocionó a sus familiares y vecinos del sector.

Ataque armado en Guayaquil y primeras hipótesis policiales

Según la información difundida, los sicarios asesinaron primero al menor de los hermanos, de 16 años, frente a sus padres. Luego atacaron a los otros tres jóvenes, de 23, 25 y 26 años. El padre de familia sufrió heridas leves durante el ataque, mientras que la madre presenció el crimen sin resultar herida.

Las investigaciones preliminares señalan que el ataque no iba dirigido contra los cuatro hermanos. Fuentes policiales citadas por el medio indican que cerca de la vivienda residiría un presunto integrante de una organización de delincuencia organizada. Ese hombre habría sido el verdadero objetivo del grupo armado, lo que refuerza la hipótesis de una confusión por parte de los sicarios.

La Policía confirmó que ninguno de los hermanos asesinados tenía antecedentes penales. Este dato forma parte de las diligencias iniciales, que buscan esclarecer las circunstancias del crimen y establecer responsabilidades. Las autoridades continúan recabando información y analizando cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Violencia criminal en aumento en Ecuador

El múltiple asesinato se suma a una escalada de violencia que atraviesa Ecuador. Entre enero y junio de este año, el país registró 4 619 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior. Esta cifra convierte al primer semestre en el más violento desde que existen registros oficiales.

El número de muertes representa un incremento del 47 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos. Durante este año, el promedio nacional alcanzó un asesinato por hora, una situación que las autoridades relacionan con las disputas territoriales y de poder entre bandas del crimen organizado.

Ante este escenario, el Gobierno ha adoptado medidas extraordinarias. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” contra las estructuras criminales, a las que el Ejecutivo calificó como organizaciones terroristas. La decisión respondió al aumento sostenido de la violencia y a la expansión de las bandas en varias ciudades, entre ellas Guayaquil, que concentra gran parte de los hechos violentos del país.

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