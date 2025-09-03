Una familia fue asesinada dentro de su casa este miércoles 3 de septiembre de 2025, en el sector de La Rotaria, en el noroeste de Guayaquil.

Crimen en La Rotaria

La madrugada de este miércoles 3 de septiembre, otro hecho violento conmocionó a los moradores del sector de La Rotaria, quienes despertaron tras escuchar los balazos.

El ataque habría sido alrededor de la 01:00, cuando hombres armados ingresaron a una vivienda ubicada en un callejón con ingreso peatonal privado.

Sin embargo, los antisociales habrían forzado las seguridades para ingresar y cometer el crimen.

En la casa se encontraba una pareja de adultos de 60 y 65 años, con su hijo de 25 y fueron acribillados.

Fotos en redes sociales mostraron que en la fachada de la casa se colgaron frases con leyendas cristianas que revelan la religión de la familia. Las autoridades investigan si esto tiene relación con el crimen.

Las autoridades acudieron al sitio a cumplir con los procedimientos de ley y recoger los indicios que permitan dar con los responsables y con los motivos del crimen que enluta a otra familia en Guayaquil.

Crimen en Flor de Bastión de funcionario municipal coincide

Este hecho sucede a una semana del crimen en Flor de Bastión de un funcionario municipal de Guayaquil, en donde tres miembros de una misma familia fueron asesinados, padre, madre y una hija; el hijo menor sobrevivió.

Casualmente, esta familia también sería de religión evangélica y la modalidad del crimen fue similar. Sicarios ingresaron a la vivienda y asesinaron a toda la familia.

Las personas recibieron impactos de bala. También se difundió que la casa ya había sido atacada días atrás.

La hipótesis inicial es que la familia habría sido víctima de extorsiones. Sin embargo, aún se desconocen los detalles.

