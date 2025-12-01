Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El Ministerio del Interior confirmó que el complejo de máxima seguridad, ubicado en Santa Elena, continuará recibiendo a perfiles delictivos considerados de alto riesgo.

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Gobierno enviará a todos los sicarios a la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el Gobierno definió un criterio claro para los próximos traslados: personas procesadas por casos de sicariato.

Según el funcionario, todo detenido por este tipo penal será enviado de manera directa al complejo de Santa Elena, sin excepción.

Reimberg aseguró que esta medida busca evitar que estructuras criminales mantengan vínculos con sus redes externas. También insistió en que el Ejecutivo no permitirá presiones o interferencias durante este proceso.

De acuerdo con información oficial, el centro puede recibir hasta 800 privados de libertad. Actualmente opera con una parte de esa capacidad, lo que facilita el ingreso de grupos mixtos provenientes de distintas bandas delictivas.

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Avances en infraestructura carcelaria en Ecuador

Reimberg también adelantó que el Ejecutivo proyecta una nueva megacárcel. Tendrá capacidad para más de 15 120 personas. Aunque no reveló la provincia, afirmó que contará con un perímetro de seguridad reforzado y accesos estrictamente controlados.

“Va a ser una cárcel que va a tener todas las seguridades necesarias para que no exista nada de lo que ha existido. Es un proyecto que está avanzado. Va a quedar bastante bien; ya vi las maquetas”.

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Justicia y control fronterizo, temas en debate

El ministro de Interior insistió en que la lucha contra el crimen requiere un sistema judicial más firme. Señaló que muchos detenidos recuperan su libertad rápidamente, lo que debilita el trabajo de las fuerzas de seguridad.

En cuanto al control migratorio, afirmó que por primera vez existe una supervisión integral en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Según sus cifras, se realizaron 57 000 operativos en dos años, con más de 4 000 inadmisiones y varias alertas de Interpol detectadas al momento del ingreso.