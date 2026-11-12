Ataque armado en el Mercado Caraguay dejó dos heridos y un detenido

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un ataque armado se registró la tarde del miércoles 11 de noviembre en el interior del Mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil, y dejó al menos dos personas heridas. Tras un operativo policial, las autoridades informaron la captura de un presunto implicado en el hecho.

De acuerdo con la información proporcionada, el incidente ocurrió alrededor de las 17:20 y quedó registrado en las cámaras de vigilancia del mercado.

Comerciantes buscaron refugio en Mercado Caraguay

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia muestran a comerciantes que corrieron para ponerse a salvo, mientras otras personas se ocultaron entre los puestos del mercado para no ser alcanzados por las balas

El hecho generó alarma entre vendedores y compradores que se encontraban en el lugar al momento del ataque producido por un presunto extorsionador.

Una persona quedó grave y otra estable

El jefe subrogante del distrito Sur, Carlos Perugachi, indicó que una de las víctimas resultó gravemente herida, mientras que la segunda permanece estable. “Según testigos ingresaron unos individuos con la finalidad de extorsionar a un negocio”, dijo la autoridad en una rueda de prensa.

Uno de los heridos sería un comerciante y el otro un comprandor.

Policía detuvo a un sospechoso

Según informó Carlos Perugachi, durante el despliegue policial se logró ubicar a uno de los presuntos involucrados.

“Durante el despliegue operativo el personal policial logró la interceptación y neutralización del presunto autor que fue identificado por la víctima”.

De acuerdo con las autoridades, el detenido registra antecedentes penales por robo en 2025.

Arma, cartuchos y una motocicleta entre los indicios

Como parte de las evidencias levantadas durante el procedimiento, la Policía reportó el hallazgo de:

Un arma de fuego.

Cuatro cartuchos calibre 9 milímetros.

Un radio de comunicación.

Un dispositivo móvil.

Una motocicleta.

Las evidencias fueron incorporadas al procedimiento correspondiente.

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