Una mujer fue asesinada en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La noche del jueves 22 de octubre de 2026 se registraron dos ataques armados en el sur de Guayaquil, que dejaron cuatro personas fallecidas y una herida. La Policía investiga si ambos hechos violentos están relacionados.

Una mujer fue asesinada afuera de centro comercial

El primer ataque se registró en los exteriores de un centro comercial, en el sur de Guayaquil, a la altura de la avenida 25 de Julio.

Según información preliminar, sujetos armados abrieron fuego contra los ocupantes de un vehículo rojo en el que se movilizaban tres personas.

El ataque armado dejó una mujer fallecida y otras dos personas heridas: una segunda mujer y el conductor del automotor.

Hasta el momento, se desconocen las identidades de las víctimas y los motivos del ataque.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al lugar para realizar un cierre temporal de la vía mientras se desarrollaban las diligencias investigativas. También llegaron agentes de Criminalística y personal de Medicina Legal para recoger indicios balísticos y realizar el levantamiento del cadáver.

Segundo ataque armado

Casi simultáneamente, se reportó un segundo ataque armado a pocos metros del primer hecho, en la vía Perimetral, antes de llegar al segundo puente.

Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicletas fueron interceptados y atacados a tiros por sujetos armados. Ambos fallecieron producto del ataque.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue para los procedimientos legales correspondientes.

Te recomendamos