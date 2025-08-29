Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil; Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas; y John Reimberg, ministro del Interior y otros alcaldes se reunieron en el Consejo de Seguridad Provincial, en la Gobernación, liderada por Humberto Plaza, este viernes 29 de agosto de 2025.

El encuentro se da luego de cruces verbales entre Aguiñaga y Alvarez por la obra de la avenida del Bombero y también entre Alvarez y Plaza por la muerte de 12 bebes en un hospital de Guayaquil.

El Consejo de Seguridad Provincial al que asistieron Aquiles Alvarez, Marcela Aguiñaga y John Reimberg

Este viernes, en la Gobernación de Guayas, se desarrolló el Consejo de Seguridad Provincial.

Esta reunión no se había realizado desde abril y es liderada, por primera vez, por Humberto Plaza, quien reemplazó a Zaida Rovira, ahora ministra de Gobierno.

En la reunión coincidieron Marcela Aguiñaga y Aquiles Alvarez que habían tenido enfrentamientos verbales por la suspensión de la obra en la avenida del Bombero.

También Humberto Plaza que discutió con Alvarez, también por redes sociales, después de la muerte de 12 bebes en un hospital de Guayaquil.

Los acuerdos en el Consejo de Seguridad Provincial al que asistieron Aquiles Alvarez, Marcela Aguiñaga y John Reimberg

Al término de la reunión, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señaló que se han retomado las mesas de seguridad, la última fue el 24 de abril y este viernes se han comprometido a hacerlas mensualmente, como manda la norma.

El Alcalde señaló que hubo un debate de altura, que el Gobierno controla el monopolio de la fuerza con la Inteligencia y la Policía y el Municipio de Guayaquil puede aportar con la tecnología de Segura EP.

Se habló de retomar el manejo de camionetas como logística para recorridos y otros tipos de coordinaciones para control de tricimotos y más.

Alvarez señaló que celebra las palabras del Gobernador y que todos quedaron de acuerdo en “trabajar en conjunto” por la población.

En tanto, Jhon Reimberg destacó que están trabajando con los 25 cantones, se estuchó a todos los que han querido hablar y han revisado los últimos acuerdos y todos llevan “tareas pendientes”.

Algunos cantones han pedido más personal policial, vehículos, hay propuestas de más controles y, muchas cosas que se hablaron están bajo reserva.

El Ministro del Interior también habló sobre las extorsiones en los puertos y la disminución de indicadores en algunos cantones; recordó que la rectoría de seguridad la tiene el Gobierno.

Agregó que son 58 000 policías y junto a Fuerzas Armadas (FF. AA.) son aproximadamente 105 000 uniformados para atender la seguridad en todo el país.

Finalmente, Reimberg informó que la Policía anunciará un nuevo sistema de cercanía con todo el sector comercial de las ciudades de todo el país.

