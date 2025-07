La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, volvió a marcar distancia con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por la polémica obra del paso a desnivel en Los Ceibos. En una rueda de prensa realizada este jueves 31 de julio, defendió el procedimiento que derivó en la suspensión preventiva del proyecto y cuestionó con dureza las declaraciones del alcalde.

El conflicto, lejos de apaciguarse, se agudiza en el interior del correísmo. Aguiñaga negó que se haya revocado el permiso ambiental y aseguró que la medida responde a observaciones técnicas del Ministerio del Ambiente, tramitadas por la Comisaría de Ambiente de la Prefectura, con apego al debido proceso.

“No me voy a prestar a chantajes emocionales ni a inmadureces de nadie y peor aún a presiones institucionales”, declaró Aguiñaga.

Según explicó, la intervención responde a una evaluación técnica que detectó posibles inconsistencias en la información con la que se obtuvo el registro ambiental del proyecto.

Yo no vine a pelear a este cargo. Vine a trabajar por mi provincia.

No voy a prestarme a confrontaciones que ya cansan a los ecuatorianos.



Sobre el paso a desnivel de la Av. El Bombero, seamos claros:



– No se ha revocado ningún permiso ambiental.

– Ni el MAATE ni el Municipio… pic.twitter.com/9TYoJaEj1o