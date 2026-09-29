Alias ‘Derian’, presunto miembro de ‘Los Lobos’, fue capturado en Quevedo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Policía Nacional aprehendió a Derian V., alias ‘Derian’, en la parroquia San Camilo, en el cantón Quevedo, Los Ríos, informó la institución la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026.

Según las investigaciones policiales, el detenido estaría presuntamente vinculado al grupo armado organizado ‘Los Lobos’. La aprehensión se concretó durante un operativo ejecutado a partir de labores de Inteligencia.

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Policía señala que inmueble era usado para actos delictivos

La Policía indicó que el inmueble, ubicado en la parroquia San Camilo, donde fue localizado alias ‘Derian’, sería utilizado como centro de reunión y planificación de actividades delictivas.

Según la información policial, el hombre sería integrante del grupo criminal ‘Los Lobos’ y estaría vinculado con actividades ilícitas como robo a personas, secuestro y extorsión en ese sector y zonas aledañas de la parroaquia San Camilo.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron como indicio un arma de fuego. Hasta el momento, la Policía no ha detallado las características del arma ni otros indicios encontrados durante la intervención.

APREHENDIMOS A ALIAS “DERIAN”, INTEGRANTE DEL GAO “LOS LOBOS”, VINCULADO A SECUESTRO, EXTORSIÓN Y ROBO A PERSONAS



La #PolicíaEcuador, mediante acciones de Inteligencia, en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, #LosRíos, logró la aprehensión de Derian V., alias “Derian”,… pic.twitter.com/XsGhohutit — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 29, 2026

Toque de queda

El operativo se ejecutó en medio del toque de queda que rige en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro hasta el 30 de septiembre de 2026.

La medida rige en las cuatro provincias en los horarios de entre 00:00 hasta las 05:00. Esta medida es implementada dentro de un estado de excepción que fue declarado el 15 de septiembre de 2026 por el presidente Daniel Noboa.



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