Alias ‘Chino Mieles’, presunto jefe de sicarios de Los Choneros, fue capturado en Quito

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La Policía Nacional capturó en Quito a César Eduardo Mieles Calle, conocido como alias ‘Chino Mieles’, integrante de Los Choneros y considerado un sujeto de Interés Penal Relevante. El operativo, denominado Atlas 278, permitió localizarlo en el sector de Conocoto, donde permanecía escondido.

Según la información policial, Mieles encabezaba una red de sicarios que operaba en Manabí. Además, las autoridades lo buscaban por una boleta de captura vigente por asesinato en Portoviejo. Entre los hechos que constan en su historial figura el asesinato de dos policías en noviembre de 2025.

Alias Chino Mieles tenía una orden de captura por asesinato

La Policía ejecutó el operativo Atlas 278 en Quito para localizar a César Eduardo Mieles Calle. El sospechoso permanecía oculto en Conocoto, pese a que las autoridades mantenían una orden de captura vigente en su contra por un caso de asesinato registrado en Portoviejo, provincia de Manabí.

La institución identificó a Mieles como integrante de Los Choneros y sujeto de Interés Penal Relevante. También lo señaló como jefe de una red de sicarios que operaba en Manabí.

Su captura se concretó en la capital, aunque las investigaciones y los antecedentes que registra el caso lo vinculan con hechos delictivos en esa provincia costera. Entre ellos consta el asesinato de dos policías, ocurrido en noviembre de 2025.

La intervención policial permitió ubicar al sospechoso en el lugar donde permanecía escondido y detenerlo para que responda ante las autoridades judiciales por los procesos que registra.

Los antecedentes judiciales de César Eduardo Mieles Calle

La información policial detalla dos antecedentes relacionados con alias ‘Chino Mieles’. El primero corresponde a una denuncia por tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, registrada el 31 de diciembre de 2023.

El segundo antecedente corresponde a un proceso judicial por asesinato, con fecha del 16 de junio de 2026. A este registro se suma la boleta de captura vigente por asesinato en Portoviejo, que motivó su búsqueda por parte de las autoridades.

La Policía indicó que, tras la captura, Mieles quedó a órdenes de la justicia para que responda por los hechos que se le atribuyen y cumpla la pena que corresponda.

El operativo Atlas 278 se desarrolló en Quito y permitió detener a un hombre al que la institución identifica como presunto responsable de liderar una estructura de sicarios con operaciones en Manabí. La captura también pone al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales, que deberán continuar con los procedimientos correspondientes.

OPERATIVO ATLAS -278 CAE ALIAS CHINO MIELES, JEFE DE UNA RED DE SICARIOS QUE OPERABA EN MANABÍ. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en Quito donde fue capturado César Eduardo Mieles Calle, alias “Chino Mieles”, integrante de “Los Choneros” y sujeto de Interés Penal Relevante y quien tiene boleta de captura vigente por asesinato en Portoviejo, Manabí. Este tipo permanecía escondido en Conocoto y era jefe de una red de sicarios que operaba en Manabí. En su prontuario está el asesinato a dos policías en noviembre de 2025. Antecedentes registrados: Proceso judicial por asesinato (16 de junio de 2026) Denuncia por tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados (31 de diciembre de 2023) Fue puesto a órdenes de la justicia para que rinda cuentas y pague su pena. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 6, 2026

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