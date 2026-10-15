Alcalde de Esmeraldas seguirá en prisión, esto se sabe del caso Blindado

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El alcalde de Esmeraldas, Vicko Alfredo V. T., continuará recluido bajo el régimen de prisión preventiva según se informó este jueves 15 de octubre de 2026 dentro de las investigaciones por el caso Blindado. En la audiencia de apelación a las medidas cautelares reinstalada con la asistencia del fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, el juez ponente acogió el requerimiento acusatorio y ratificó la privación de la libertad para siete ciudadanos procesados por presunto lavado de activos, revocando además las medidas no privativas para dictar encarcelamiento contra dos personas más: Simón Bolívar M. S. e Iván S. G.
La decisión del Tribunal mantuvo en firme la medida privativa de libertad dictada originalmente el 4 de junio de 2026 para el alcalde Vicko Alfredo V. T., junto a Kléber Andrés S. T., Diego Geovanny M. T., Luis Geovanny R. T., Carol Zuleyka L. H., Jonathan Geovanny M. B. y Juan Alberto L. C.
A esta determinación judicial se sumó la orden de captura y encarcelamiento preventivo en contra de Iván S. G. y Simón Bolívar M. S., a quienes se les retiraron las presentaciones periódicas y el dispositivo de vigilancia electrónica que se les había fijado a inicios de septiembre.
El proceso penal investiga la infracción tipificada en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos.
La investigación técnica expone la operación de una presunta estructura delictiva organizada de manera estratégica para la obtención sistemática y el aprovechamiento indebido de fondos públicos. El esquema contemplaba la manipulación de fallos judiciales mediante el uso de acciones de protección irregulares para conseguir pagos e indemnizaciones millonarias de la empresa pública Petroecuador.
El dinero obtenido era canalizado a través de cuentas bancarias, firmas mercantiles fachada y la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Las pericias determinaron que las sumas de dinero en efectivo se movilizaban físicamente mediante automotores de seguridad, hecho que originó la denominación del caso Blindado.
Los montos analizados ubican transacciones iniciales por 7 543 716 dólares que habrían terminado en el entorno cercano del alcalde de Esmeraldas, en compañías vinculadas y en depósitos en el exterior, estimándose una movilización global que bordearía los nueve millones de dólares.
Las indagaciones fiscales condensan los siguientes elementos claves dentro del expediente por presunto lavado de activos:
El expediente se originó en noviembre de 2025 en la Fiscalía de Fuero Provincial de Pichincha, sustentado en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Tras los seguimientos, el 3 de junio de 2026 se ejecutaron allanamientos coordinados en las provincias de Santa Elena, Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos, logrando la captura del alcalde y otras siete personas, a quienes se les dictó prisión en la audiencia de flagrancia del 4 de junio.
El trámite procesal experimentó varios tropiezos durante los meses siguientes. El 17 de julio se instaló un primer recurso de apelación que posteriormente fue declarado nulo el 13 de agosto, debido a que dos jueces que integraron la Sala Penal de Esmeraldas resultaron suspendidos 90 días de sus funciones. A ello se sumaron audiencias diferidas de vinculación de personas jurídicas y la remisión de la causa a la Corte Nacional de Justicia el 27 de agosto por involucrar a autoridades con fuero de corte.
La ampliación del proceso se formalizó el 1 de septiembre de 2026, fecha en que la Fiscalía formuló cargos contra cinco jueces provinciales de Esmeraldas, un juez multicompetente de Atacames, un particular y tres empresas vinculadas al alcalde Vicko V.
Al día siguiente, el 2 de septiembre, una jueza impuso prohibición de salida del territorio nacional, grillete electrónico y presentaciones periódicas para siete personas naturales, mientras que para las tres compañías investigadas ordenó su intervención bajo control de la Superintendencia de Compañías.
La causa, que involucra a funcionarios judiciales y particulares en presuntas maniobras de corrupción de alto nivel, suma ahora nuevas órdenes de encarcelamiento con el dictamen de apelación ratificado para el caso Blindado.
❓ ¿Qué resolvió el Tribunal sobre el alcalde de Esmeraldas en el caso Blindado?
❓ ¿A quiénes se les dictó prisión preventiva este 15 de octubre en el caso Blindado?
❓ ¿Cuál es el delito y el monto que investiga la Fiscalía en el caso Blindado?
❓ ¿Por qué se denomina caso Blindado a esta investigación judicial?
❓ ¿Qué otros funcionarios públicos han sido vinculados al caso Blindado?
Cinco jueces provinciales de Esmeraldas y un juez multicompetente de Atacames.
La causa sumó imputaciones contra administradores de justicia en septiembre de 2026 tras detectarse la manipulación concertada de fallos constitucionales a favor de la estructura delictiva.