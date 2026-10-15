Alcalde de Esmeraldas seguirá en prisión, esto se sabe del caso Blindado

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Alfredo V. T., continuará recluido bajo el régimen de prisión preventiva según se informó este jueves 15 de octubre de 2026 dentro de las investigaciones por el caso Blindado. En la audiencia de apelación a las medidas cautelares reinstalada con la asistencia del fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, el juez ponente acogió el requerimiento acusatorio y ratificó la privación de la libertad para siete ciudadanos procesados por presunto lavado de activos, revocando además las medidas no privativas para dictar encarcelamiento contra dos personas más: Simón Bolívar M. S. e Iván S. G.

La resolución judicial para los procesados en el caso Blindado

La decisión del Tribunal mantuvo en firme la medida privativa de libertad dictada originalmente el 4 de junio de 2026 para el alcalde Vicko Alfredo V. T., junto a Kléber Andrés S. T., Diego Geovanny M. T., Luis Geovanny R. T., Carol Zuleyka L. H., Jonathan Geovanny M. B. y Juan Alberto L. C.

A esta determinación judicial se sumó la orden de captura y encarcelamiento preventivo en contra de Iván S. G. y Simón Bolívar M. S., a quienes se les retiraron las presentaciones periódicas y el dispositivo de vigilancia electrónica que se les había fijado a inicios de septiembre.

El proceso penal investiga la infracción tipificada en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos.

La estructura de lavado y el uso de vehículos de seguridad

La investigación técnica expone la operación de una presunta estructura delictiva organizada de manera estratégica para la obtención sistemática y el aprovechamiento indebido de fondos públicos. El esquema contemplaba la manipulación de fallos judiciales mediante el uso de acciones de protección irregulares para conseguir pagos e indemnizaciones millonarias de la empresa pública Petroecuador.

El dinero obtenido era canalizado a través de cuentas bancarias, firmas mercantiles fachada y la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Las pericias determinaron que las sumas de dinero en efectivo se movilizaban físicamente mediante automotores de seguridad, hecho que originó la denominación del caso Blindado.

Los montos analizados ubican transacciones iniciales por 7 543 716 dólares que habrían terminado en el entorno cercano del alcalde de Esmeraldas, en compañías vinculadas y en depósitos en el exterior, estimándose una movilización global que bordearía los nueve millones de dólares.

Lo que se sabe hasta ahora del expediente fiscal

Las indagaciones fiscales condensan los siguientes elementos claves dentro del expediente por presunto lavado de activos:

El origen del dinero: Pagos millonarios tramitados por la estatal Petroecuador tras fallos en acciones de protección presuntamente manipuladas.

Pagos millonarios tramitados por la estatal Petroecuador tras presuntamente manipuladas. La cifra rastreada: Una suma inicial documentada por la UAFE de 7 543 716 dólares que bordearía los nueve millones de dólares en movilizaciones totales.

Una suma inicial documentada por la UAFE de 7 543 716 dólares que bordearía los nueve millones de dólares en movilizaciones totales. El mecanismo de traslado: Retiros masivos de dinero en efectivo transportados de forma física mediante furgones y carros de seguridad blindados.

Retiros masivos de dinero en efectivo mediante furgones y carros de seguridad blindados. Los beneficiarios finales: Cuentas bancarias del círculo familiar del alcalde de Esmeraldas , empresas vinculadas, transacciones en el exterior y compras inmobiliarias.

Cuentas bancarias del , empresas vinculadas, transacciones en el exterior y compras inmobiliarias. El alcance del proceso: Procesamiento penal contra 10 personas naturales (incluidos jueces de Esmeraldas y Atacames) y tres personas jurídicas intervenidas por las entidades societarias de control.

Del informe de la UAFE a las capturas simultáneas

El expediente se originó en noviembre de 2025 en la Fiscalía de Fuero Provincial de Pichincha, sustentado en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Tras los seguimientos, el 3 de junio de 2026 se ejecutaron allanamientos coordinados en las provincias de Santa Elena, Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos, logrando la captura del alcalde y otras siete personas, a quienes se les dictó prisión en la audiencia de flagrancia del 4 de junio.

El trámite procesal experimentó varios tropiezos durante los meses siguientes. El 17 de julio se instaló un primer recurso de apelación que posteriormente fue declarado nulo el 13 de agosto, debido a que dos jueces que integraron la Sala Penal de Esmeraldas resultaron suspendidos 90 días de sus funciones. A ello se sumaron audiencias diferidas de vinculación de personas jurídicas y la remisión de la causa a la Corte Nacional de Justicia el 27 de agosto por involucrar a autoridades con fuero de corte.

Vinculación de jueces y personas jurídicas a la instrucción

La ampliación del proceso se formalizó el 1 de septiembre de 2026, fecha en que la Fiscalía formuló cargos contra cinco jueces provinciales de Esmeraldas, un juez multicompetente de Atacames, un particular y tres empresas vinculadas al alcalde Vicko V.

Al día siguiente, el 2 de septiembre, una jueza impuso prohibición de salida del territorio nacional, grillete electrónico y presentaciones periódicas para siete personas naturales, mientras que para las tres compañías investigadas ordenó su intervención bajo control de la Superintendencia de Compañías.

La causa, que involucra a funcionarios judiciales y particulares en presuntas maniobras de corrupción de alto nivel, suma ahora nuevas órdenes de encarcelamiento con el dictamen de apelación ratificado para el caso Blindado.

Preguntas frecuentes del caso Blindado

❓ ¿Qué resolvió el Tribunal sobre el alcalde de Esmeraldas en el caso Blindado?

Ratificó la prisión preventiva para el alcalde Vicko Alfredo V. T. y otros seis procesados.

En la audiencia de apelación de medidas cautelares efectuada este 15 de octubre de 2026, los jueces acogieron el pedido acusatorio del fiscal general subrogante y desecharon los recursos de la defensa.

❓ ¿A quiénes se les dictó prisión preventiva este 15 de octubre en el caso Blindado?

A Simón Bolívar M. S. e Iván S. G.

El juez ponente revocó las medidas no privativas previas (grillete electrónico y presentaciones) que mantenían estos dos ciudadanos y dispuso su encarcelamiento inmediato.

❓ ¿Cuál es el delito y el monto que investiga la Fiscalía en el caso Blindado?

Se investiga el delito de lavado de activos por un monto estimado de hasta 9 millones de dólares.

El informe inicial de la UAFE ubicó operaciones inusuales por más de 7,5 millones de dólares obtenidos presuntamente mediante acciones de protección irregulares dirigidas a cobrar indemnizaciones a EP Petroecuador.

❓ ¿Por qué se denomina caso Blindado a esta investigación judicial?

Porque el dinero en efectivo obtenido irregularmente era trasladado físicamente en vehículos blindados.

La red presuntamente canalizaba fondos públicos desviados mediante cuentas bancarias, firmas fachada, bienes y movilizaciones terrestres de caudales hacia el entorno del alcalde y el exterior.

❓ ¿Qué otros funcionarios públicos han sido vinculados al caso Blindado?

Cinco jueces provinciales de Esmeraldas y un juez multicompetente de Atacames.

La causa sumó imputaciones contra administradores de justicia en septiembre de 2026 tras detectarse la manipulación concertada de fallos constitucionales a favor de la estructura delictiva.

Te recomendamos