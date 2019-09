Funciones de Santiago Cuesta serán asumidas por ministros

LEA TAMBIÉN

Según el secretario particular del Presidente, Juan Sebastián Roldán, el ex consejero Santiago Cuesta hizo el extraordinario trabajo de sanear las cuentas públicas y de limitar lo que se estaba gastando. Roldán acompañó al presidente de la República, Lenín Moreno, en varias actividades desarrolladas en la capital azuaya hoy, miércoles 11 de septiembre del 2019.

Roldán aseguró a este Diario que nadie lo reemplazará en su cargo, porque el mismo decreto Presidencial suprimió la consejería que estuvo a su cargo.



Sin embargo, Roldán explicó que las funciones que tenía serán repartidas entre los distintos funcionarios del Régimen, dependiendo de cada cartera. “Ese trabajo, con distintos criterios, se va a repartir en los ministerios de Trabajo, Economía y la Secretaría Nacional de la Presidencia”, dijo.



“Todos tenemos nuestro ciclo en la función pública y la de Santiago (Cuesta), por voluntad propia, se terminó. Le vimos, al día siguiente de renunciar, con mejor cara, me imagino que cuando sale tiene la libertad de poder volver a su vida”, agregó el secretario particular de la Presidencia.



Roldán aseguró que se va a sentir un vacío porque Cuesta trabajaba en temas importantes como fue la modernización del Estado para no tener gastos innecesarios y proyectar el país hacia el futuro “pero que son decisiones importantes que las respetamos”.



El pasado lunes por la noche, Cuesta envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que anunciaba su salida del Gobierno. Ayer, en cambio, el Presidente, mediante un Decreto Ejecutivo, anunció que se aceptaba la renuncia y que se derogaba el Decreto con el que se creaba su consejería presidencial y se suprimía su participación en el Comité Coordinador de Gestión Delegada, encargado de conseguir financiamiento del Estado a partir de proyectos delegados al sector privado. Este Comité continúa presidido por Richard Martínez, ministro de Finanzas.



Cuesta llegó al Gobierno el 23 de mayo del 2019, día en el que fue presentado como Consejero de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, cargo en el que estuvo 474 días con varias polémicas de por medio, sobre todo por ser de alguna manera un vocero presidencial.



Actualmente, la Fiscalía pidió a Radio Sucesos la grabación de una entrevista en la que aseguró que alguien habría sustraído el pendrive que es utilizado como prueba en el caso Sobornos 2012-2016, antes Arroz verde.