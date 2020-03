Viceministro de Salud pide a importadores que traigan pruebas rápidas de covid-19 al Ecuador

LEA TAMBIÉN

Ernesto Carrasco, viceministro de Salud, dijo la mañana de este lunes 23 de marzo del 2020 que el Ministerio de Salud garantiza el equipo de protección de bioseguridad para el personal médico del Ecuador, esto frente a los señalamientos por la supuesta falta de seguridades hacia los profesionales que atienden a los pacientes portadores de covid-19 en el país.

En una entrevista con Teleamazonas señaló: “El Ministerio de Salud garantiza el acceso a las prendas de protección personal a todos nuestros trabajadores, lamentablemente los hospitales que son desconcentrados y otros que son casi autónomos, no tuvieron la previsión, por parte de sus directores, de qué tan grande iba a ser la necesidad. Estos directores, que no han planeado bien, van a ser removidos. Ya llegó el equipo de protección a bodega y está siendo distribuido a todos los hospitales”, señaló.



Además, señaló que la cloroquina, medicamento que se utiliza para el tratamiento de pacientes con covid-19, se entregará a los médicos para que no sean contagiados.



En el Ecuador, según el último informe que recoge datos hasta las 10:00 del domingo 22 de marzo del 2020, se registran 14 personas fallecidas y 789 casos positivos de coronavirus covid-19 en país. De los casos positivos, la mayoría son personas de más de 50 años, señaló.



“Lamentablemente para los adultos mayores, la gran mayoría de los pacientes complicados o en terapia respiratoria son pertenecientes a ese rango etario. Tenemos pacientes de rangos inferiores, entre 30 y 50 años, pero los mayores de 50 años, son los más afectados. La tasa de letalidad se mantiene acorde a las estadísticas internacionales”, dijo.



Pruebas rápidas



Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) prohíbe pruebas rápidas el Ministerio ha autorizado que se realicen estos test en el país.



Carrasco, dijo que “como autoridad de Salud he dado la orden a Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) que facilite el registro sanitario a todas las personas que quieran importar pruebas rápidas” y así hacer un barrido masivo, un tamizaje, de posibles casos de coronavirus en el país. “Los números van a seguir subiendo, pero una detección temprana va a permitir aplanar la curva con aislamiento”.



Además, reiteró que a todos los importadores que deseen traer pruebas rápidas, Arcsa les dará trámite en 24 horas para que obtengan su registro sanitario.



“Nosotros como Ministerio de Salud seguiremos haciendo la prueba especial, que es la PCR en tiempo real, para confirmación del 99%, pero necesitamos inundar el país de pruebas rápidas, para que toda persona que tenga la necesidad de saber, pueda hacerlo, y acuda al Ministerio para una confirmación” e iniciar un tratamiento, dijo.



“Nuestras máquinas del Inspi, instaladas en Quito y Guayaquil, una muestra la procesan en 24 horas pero por el volumen que estamos teniendo alcanzamos a dar respuesta en cuatro, cinco y hasta en seis días”, señaló, de ahí la importancia que se realicen las pruebas rápidas en el país.



Uso de la mascarilla



El funcionario se refirió a la importancia del uso de una mascarilla para no propagar el virus. Nuevos estudios concluyentes muestran que más del 60% del contagio del coronavirus se dan por personas que no tienen síntomas, dijo el Funcionario, “es por esto que esta enfermedad es tan contagiosa.



Probablemente me sienta normal, no tenga ningún síntoma, pero somos portadores del virus y estamos saliendo a esparcirlo por toda la comunidad”, dijo al recomendar el uso de la mascarilla si necesariamente se tiene que salir de casa. “Esto (mascarilla) no es para no contagiarse, sino para proteger al resto de personas, en caso de que seamos portadores del virus y no lo sepamos… Todos deben usarla en el momento que salgan a la calle”.



El crecimiento del virus es exponencial, veo gente todavía en la calle, aglomerados, veo en una panadería gente, uno alado de otro, esperando para comprar. “La gente no ha entendido todavía el mensaje. Por favor quédese en casa y si sale debe usar mascarilla”, insistió.