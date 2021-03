Salud ordena investigar inclusión de 'tiktokers' en lista de vacunados covid-19

En la base de datos remitida por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, en Guayaquil, al Ministerio de Salud, para la vacunación contra covid-19, aparecen registrados bajo la categoría de "infectología" dos jóvenes, que no pertenecen a ese grupo. Se trata de Salomón Yasih Doumet Mendoza y María del Alma Cruz Pareja, además se adjuntan los números de sus documentos de identidad.

Eso se lee en una misiva firmada por el titular de la Cartera, Rodolfo Farfán y dirigida a Carlos Luis Tamayo, director general del IESS. EL COMERCIO la obtuvo al solicitar información al respecto a la Secretaría de Comunicación.



En la carta, Farfán solicita a Tamayo, del IESS, la inmediata investigación interna, para que le informe en las próximas 24 horas y para tomar las acciones correspondientes. Farfán está en el cargo desde el primer día de este mes, en reemplazo de Juan Carlos Zevallos, quien dejó el país el 27 de febrero, rumbo a Miami, cuestionado por el Plan Vacunarse; con un proceso abierto en Fiscalía y en medio de la exigencia de jueces de que se difundan las listas de los beneficiarios de las dosis.



La tarde de este jueves 10 de marzo del 2021, circuló un video de ocho segundos, en donde se observa a los dos jóvenes, tiktokers, ingresando a una dependencia de esa casa de salud del Seguro Social. Varios usuarios, entre ellos médicos, denunciaron que estaban en la fila para ser inmunizados contra el SARS-CoV-2. Pese a no ser galenos de ese centro.



Una usuaria de Twitter destacó que “María del Alma y Salomón, #vacunadosvip, recibieron hoy la vacuna haciéndose pasar como residentes del hospital. ¿No entiendo como no se les cae la cara de la vergüenza? Habiendo doctores que no los han vacunado porque ya les dio covid y que todos los días están en riesgo”.



El joven además sería hijo de un médico de esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según otra usuaria de esta herramienta digital.





Sobre el tema, Jorge Wated, actual secretario de Gabinete del presidente Lenín Moreno y hasta hace poco cabeza del Seguro Social, se pronunció. Por medio de la red social Twitter indicó que “en relación a este caso se está levantando una investigación completa de parte del IESS y de existir irregularidades se actuará con todo el peso de la ley”.

Este Diario revisó las cuentas de Tik Tok de los jóvenes, pero son privadas. Los tuiteros advirtieron que les pusieron candado luego de las críticas. También se pidió un pronunciamiento a la Secretaría de Comunicación y al Ministerio de Salud Pública (MSP). Se espera una respuesta.



En la fase uno, que empezó el 1 de este mes según Salud, se debería dar prioridad a personal sanitario que no fue inoculado, adultos mayores, personas vulnerables o con enfermedades, fuerza pública, docentes, bomberos, recolectores de basura, funcionarios de sectores estratégicos.



El tema de los vacunados que están fuera de las prioridades no es nuevo en Ecuador. Los primeros días del proceso se conoció que una brigada de Salud llevó las dosis a un condominio de adultos mayores, ubicado en el valle de Cumbayá, en Quito.



En este espacio vive la madre del exministro del ramo, Juan Carlos Zevallos. Él reconoció haber vacunado a su progenitora. El sábado 27 de febrero del 2021 salió del país un día después de presentar su renuncia al cargo.



También se conoce de un ministro de Estado también habría recibido la fórmula en el mismo espacio. A ellos se suman un conductor de radio y un dirigente deportivo. Los rectores de universidades del país denunciaron la invitación del Ministro a ser parte de una lista oficial de vacunados, que ellos rechazaron.

Hasta el martes 9 de marzo del 2021 se ha administrado la primera dosis a 69 030 ciudadanos, según la página web Plan Vacunarse.