Daniel Salcedo fue condenado a cuatro años de cárcel por fraude procesal

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles 16 de diciembre del 2020 que Daniel Salcedo, involucrado en actos de corrupción perpetrados en los hospitales de Guayaquil, fue condenado a cuatro años por fraude procesal.

La misma condena se impuso para Franklin Lara. En cambio, Joselyn Mieles fue sentenciada como coautora de este delito. Cada uno deberá pagar USD 4 000 como multa.



En cambio, el juicio contra Alfredo Adum quedó suspendido hasta que se emita peritaje médico por enfermedad, pues su defensa dijo que tiene cáncer.

#ATENCIÓN | #Guayas: 4 años de prisión para Daniel S. B., Franklin L. S. (autores) y Joselyn M. Z. (coautora) por fraude procesal y deberán pagar 4.000 dólares cada uno como multa. El juicio contra Alfredo A. Z. quedó suspendido hasta que se emita peritaje médico por enfermedad. pic.twitter.com/G32euyDcXt — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 16, 2020



La Fiscalía sospecha que los imputados emprendieron un viaje a Perú para evadir procesos judiciales por la presunta venta de insumos médicos en la pandemia.



Los abogados defensores de Salcedo han señalado que eso no ocurrió, porque al momento en que salió del país, él no era investigado por ningún delito.



En tanto, la defensa de Mieles ha señalado que ella no conocía que saldría del país.



La Fiscalía presentó pruebas que determinarán que cometieron irregularidades para salir de Ecuador. Entre los indicios están los informes aéreos de la avioneta usada.