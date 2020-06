Jorge Yunda anuncia medidas en sectores de Quito por covid-19

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que se ha tomado la decisión, junto con autoridades del Gobierno central, para aplicar un aumento de controles "en cuanto al Centro Histórico. Ahí es donde lamentablemente hay una cantidad creciente de numéro de casos. En el sur de Quito, en algunos barrios como Chilibulo, La Ecuatoriana... Son temas que se estarán coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción que vayan en función de evitar las aglomeraciones".

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que no se han aprobado nuevas medidas, pero sí se ha decidido fortalecer el control y “eventualmente” aplicar restricciones de circulación en El Panecillo, Centro Histórico, Chilibulo, La Ecuatoriana.



Las declaraciones de las autoridades fueron la mañana de este lunes 29 de junio de 2020, después de una reunión que mantuvieron con la ministra de Romo, el Alcalde y el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos, con respecto a la situación de contagios y la saturación del sistema de salud en la capital.



El Alcalde también se refirió a la corresponsabilidad de la ciudadanía ante este panorama. "Las autoridades no podemos, a estas alturas de la pandemia, poner un policía o un agente metropolitano detrás de cada ciudadano. Todos los días luchamos con libadores, todos los días luchamos con fiestas clandestinas, con reuniones, con una serie de aglomeraciones". En este sentido, Yunda anunció que se implementarán campañas de concienciación en conjunto con autoridades nacionales.



"Podemos seguir incrementando el número de camas, de unidades de cuidados intensivos, de pruebas y de contratación de personal sanitario. Seguir coordinando y lo seguiremos haciendo. Pero no es posible que a estas alturas el ciudadano esté a escondidas de la autoridad", agregó.



Por otra parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos hizo un pedido "a toda la comunidad quiteña", en cuanto a atención primaria en salud. "Si se siente mal, si tiene dificultad de respirar. Si ha empezado con tos o si tiene fiebre, no se quede en casa. Tiene que ir al subcentro de salud más cercano. Ahí les vamos a atender. Esto es lo que se llama la vigilancia activa. La responsabilidad de no contagiar a los vecinos es donde podemos contener esta pandemia. No esperen, vayan. Hay suficiente personal y adecuado número de camas y unidades de cuidados intensivos que estamos preparando. Quizá no haya un número de unidades de cuidados intensivos, porque eso requiere una preparación, una infraestructura mayor. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencias en los hospitales, a las completas de hospitalización, para recibir a esos pacientes. No debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece".



En cuanto al retorno a las actividades laborales presenciales de los servidores públicos, el Ministro pidió distanciamiento en las cafeterías; es decir, no compartir mesas a la hora del almuerzo.



También pidió evitar las aglomeraciones en varios sectores de la ciudad. "Hay una zona aledaña al norte de Chilibulo y La Ecuatoriana. En esos sitios hemos visto que personas que tenían un PCR positivo; es decir que estaban contagiadas y que tienen un potencial de contagio muy algo, eliminaron esta restricción y simplemente se desplazaron. Alrededor de un 50 y un 60% desde abril hasta esta fecha, esas personas que saben que están contagiadas salen a contaminar al resto. Ahí hay necesidad de tomar acciones".



De igual manera, el Ministro mencionó la situación en el mercado de San Roque. "Yo sé que hay una necesidad muy grande de comercializar los productos, de sobrevivir, después de tanto tiempo de confinamiento; sin embargo, dennos la oportunidad. Trabajemos juntos. Esta es una invitación a la comunidad para hacer las cosas bien, con el distanciamiento que se debe de una manera estructurada y responsable".