Resultados de la consulta en El Girón es un golpe para la industria minera, dice Ministro de Energía

El resultado sobre el futuro de la minería en el cantón Girón, en Azuay, es un “golpe” para la industria minera en Ecuador, dijo este martes 26 de marzo del 2019 Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, luego de participar en un evento sobre perspectivas energéticas.

“Las empresas están preocupadas por esto y ojalá esto no cause que la inversión privada no llegue al país. Esa es mi gran preocupación”, expresó el ministro Pérez.



La población del cantón Girón se pronunció en contra de la explotación minera, en la consulta popular que se realizó el 24 de marzo pasado. Según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) un 86,7% de los votantes manifestó estar en contra de que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha.



La consulta impacta a la parte de una concesión minera que se encuentra en Girón y que está a cargo de la empresa canadiense INV Metals Inc., la cual se encuentra en etapa de exploración avanzada. Es decir, previo a la fase de explotación de los minerales que hay en la zona.



Por esto, Pérez consideró que es posible que se planteen demandas en contra del Estado ecuatoriano, porque existen contratos firmados con la empresa que esta desarrollando este proyecto minero. “Estoy seguro de que nos llevarán a arbitraje y muy probablemente perderemos. Esto le costará bastante dinero al país”, mencionó.



El Ministro prefirió no referirse a cifras, debido al escenario actual. Pero manifestó que en los próximos días se reunirá con representantes de los directivos de la empresa canadiense y con la Embajada de Canadá para analizar esta situación, que consideró “preocupante”.



“Nosotros presentamos alternativas incluso para el desarrollo adecuado de este proyecto sin que haya perjuicio a las fuentes de agua ni a los páramos, pero lamentablemente se radicalizó la postura de los habitantes de la zona”, precisó Pérez.