Más restricciones ante aumento imparable de la covid en Panamá

Las autoridades de Panamá anunciaron este lunes 7 de diciembre del 2020 la ampliación del toque de queda y la prohibición de consumo y venta de licor durante el horario restringido en un intento de frenar el aumento imparable de casos de la covid-19, que ya deja 179 230 contagios y 3 212 muertes desde marzo.

"La positividad ha aumentado, y la proyección es que las cifras sigan aumentando, por eso hemos decido (implantar) un nuevo toque de queda en la provincia de Panamá (donde se ubica la capital), a partir de mañana, y prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el mismo horario," ,dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.



El toque de queda, que entrará en vigor el martes será de nueve de la noche a cinco de la mañana todos los días de la semana, y la conocida como "ley seca" regirá en ese mismo horario, incluido los servicios de entrega en la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital del país, explicó Sucre.



Estas mismas medidas, ya fueron aplicadas la semana pasada en la provincia de Panamá Oeste, una de las áreas del país que más casos acumula.



Panamá vive desde la segunda semana de noviembre un "repunte" de casos, que no baja del millar, y que está vinculado a la apertura plena de la economía desde el 12 de octubre pasado, pero también al desorden una minoría de la población que no acata las medidas de bioseguridad, según las autoridades.



La semana pasada, las autoridades también endurecieron las sanciones para aquellos que violen las normas de bioseguridad mediante la suspensión desde tres meses y hasta un año los beneficios que reciban del Estado, como becas y bonos y bolsas de alimentos que se entregan en medio de la crisis por la pandemia a las poblaciones más afectadas.



"Como parte de las sanciones anunciadas la semana pasada, ya se han impuesto considerable sanciones a un número de personas importantes a las que se les ha suspendido el vale digital. Incumplieron con las normas del ministerio, y se ha aplicado a restaurantes", señaló el Ministro.



Sucre confesó, tras quitarse la mascarilla durante la rueda de prensa y rodeado de mamparas, que "no me gustaría ser el que deba decirles que debemos restringirlos o comunicar sanciones o medidas restrictivas, pero me ha tocado estar acá".



Las cifras de la covid



Las autoridades panameñas reportaron este lunes 1 511 casos y 19 nuevas muertes, lo que elevó a 179 230 los contagios y 3 212 defunciones desde que el pasado 9 de marzo se detectó el primer caso de covid-19.



En las últimas 24 horas, se aplicaron 7 970 que detectan el virus, para una tasa de positividad del 19%, acumulando un total de 988 059 test, de las cuales el 81,5% son negativas y el 19,5 % positivas.



Panamá es el segundo país de América en realizar más test cada 100 000 habitantes, solo superado por EE.UU, al igual que su tasa de letalidad, 1, 8 %, es de las más bajas del continente.

Hay un total de 1 282 hospitalizados, de los cuales 1 107 están en sala y otros 175 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 18 650 personas están haciendo aislamiento domiciliario en sus casas y 756 en hoteles que funciones temporalmente como hospitales.