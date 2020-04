Renuncia Viceministro de Trabajo que dijo que era inconstitucional reducir el sueldo a funcionarios públicos con nombramiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Trabajo confirmó que David Álvarez, exviceministro del ramo, presentó su renuncia irrevocable al cargo. “El día de hoy, el viceministro de Trabajo y Empleo de esta cartera de Estado, ha presentado la renuncia irrevocable a su cargo, misma que ha sido aceptada por la máxima autoridad de este Ministerio”, publicó la entidad en Twitter, este jueves, 23 de abril del 2020.

Álvarez compareció el martes último, de manera virtual, ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que tramita el proyecto de Ley Humanitaria enviado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis del covid-19.



El exfuncionario dijo que la reducción del 10% en los sueldos del sector público que plantea el Presidente Moreno no aplicaría de forma retroactiva para aquellos empleados de la Función Ejecutiva que cuenten con un nombramiento definitivo. "Constitucionalmente, no se podría tocarles el sueldo a quienes tienen un contrato definitivo, sino a futuro", manifestó Álvarez.



Manifestó que esta medida se aplicaría para nuevos contratos y para cargos de libre nombramiento y remoción, en los que se incluye a asesores y consejeros de gobierno. Además, en esa comparecencia señaló que si se acogería una modificación al sueldo de todos los servidores públicos, se deberían dar por terminados todos los contratos, pagarles una liquidación y firmar nuevos.



El Ministerio de Trabajo no dio más detalles del motivo de la renuncia de Álvarez. La Asamblea Nacional tendrá plazo hasta el 16 de mayo del 2020 para pronunciarse sobre el proyecto de Ley Humanitaria.