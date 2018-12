María Alejandra Vicuña renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador: ‘El país requiere y necesita paz para avanzar’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

María Alejandra Vicuña presentó este martes 4 de diciembre del 2018 su renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador, un día después de que el presidente Lenín Moreno la liberara de su funciones y ella pidiera licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre. El presidente de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), Leonardo Vicuña, lo confirmó a este Diario.

Leonardo Vicuña, un político izquierdista, había alertado por la mañana que ella “no se aferra al cargo” y que “está dispuesta a dejarlo para que no haya pretextos para alterar la tranquilidad del país”.



Minutos después, se hicieron públicos un comunicado y un video con la dimisión de Vicuña. “Presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que él (Lenín Moreno) pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar”, dijo la también militante de ABA.

“Ayer pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción nacional”, sostiene María Alejandra Vicuña en un video difundido este martes.



Y Vicuña continúa: “Una Vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita: trabajo, reactivación productiva y económica, generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución priorizando siempre a los más pobres. Y si bien el Presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable al cargo”.



Consultado por EL COMERCIO, Leonardo Vicuña confirmó este martes que en el proceso de investigación que inició la Fiscalía por supuesto cobro de ‘diezmos’ se demostrará la inocencia de Vicuña y dijo que buscan causarle daño para crear inestabilidad política. La vicepresidenta es investigada en la Fiscalía por la denuncia del excolaborador Ángel Sagbay, según el cual Vicuña recibía depósitos en su cuenta personal, de funcionarios que colaboraban con ella cuando se desempeñaba como asambleísta.



María Alejandra Vicuña admitió esos depósitos, como aportes para el movimiento ABA. Rechazó que esos dineros fuesen una forma de pago a cambio de mantener en los puestos a dichos trabajadores del Estado. También reconoció que los depósitos se hacían en su cuenta bancaria.



“El problema es la mala fe, el problema es la ambición”, dice Vicuña este martes, en un clip de más de seis minutos. “Quienes buscan que el espacio de la Vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda, que además es militante de un proceso que millones hemos ayudado a construir y a cuestionarlo para ajustarlo y a corregirlo en lo que fue, es y sea necesario”.



El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos! https://t.co/WlWYjJhQAg — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 4 de diciembre de 2018



Vicuña, de 40 años, quien asumió oficialmente la segunda magistratura el pasado 6 de enero, afirmó que la decisión de renunciar fue tomada tras una profunda reflexión. Aseguró que desde que asumió la Vicepresidencia ha sido víctima de ataques, calumnias e infamias “de la peor calaña”.



“Han escarbado mi vida, no han encontrado nada; han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado a forjar esta bajeza, que cual si fuese ya una sentencia, se presentó ante la ciudadanía de forma maliciosa en un medio de comunicación sin el mínimo contraste, sin pedir mi versión”, dijo Vicuña en un comunicado emitido este martes junto con un video.



Vicuña cuestionó, además, que 77 legisladores le hayan pedido en la Asamblea Nacional su renuncia sin haberle solicitado su comparecencia.



Según la Vicepresidenta, se defenderá como ciudadana y no “desde la Vicepresidencia, a pesar que todos saben que esta canallada es por el cargo que ocupo”.