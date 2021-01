Director del INEC renunció al cargo mientras se esperan los resultados de la encuesta de empleo

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Diego Andrade, presentó la renuncia irrevocable de su cargo el 24 de enero de 2021, mediante un oficio dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno.

El departamento de comunicación del INEC confirmó la salida de Andrade hoy, lunes 25 de enero del 2021. Se informó, además, que el presidente Moreno todavía no acepta la renuncia y que aún no hay un reemplazo para el exdirector.



En la carta de renuncia, a la que tuvo acceso este Diario, el exdirector menciona que su decisión obedece a situaciones personales, las cuales, dijo, "requieren de mi completa atención". Finalizó expresando su agradecimiento a Moreno.



Andrade, quien ejerció funciones desde el 18 de noviembre del 2019, dimitió al cargo un día antes de que se deban publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), con corte a diciembre del año pasado.



Según el calendario estadístico aprobado para el 2021, el INEC debe difundir la Enemdu este 25 de enero del 2021. Sin embargo, hasta las 12:00 el documento no ha sido compartido. Desde el Instituto se comunicó que las autoridades "están coordinando acciones en torno a la encuesta". No se ha confirmado si el informe será publicado este día.