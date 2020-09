Más de USD 20 millones se destinaron para la remediación del derrame de petróleo de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 363 kilómetros de riberas de los ríos Coca, Napo y Quijos, y 218 hectáreas en 108 comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana se han intervenido para limpiar el derrame de petróleo, ocurrido en abril del 2020.

Así lo dieron a conocer los representantes de OCP Ecuador, Petroecuador y de los Ministerios de Energía y Recursos no Renovables, y del Ambiente la mañana de este lunes 21 de septiembre del 2020.



Los funcionarios participaron en una comparecencia virtual convocada por la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. El objetivo fue conocer el detalle de esa intervención en las zonas afectadas por el derrame.



Andrés Mendizabal, presidente de OCP, informó que en los 189 puntos en los que se identificaron indicios de contaminación por el derrame de petróleo se ha completado la remediación en su totalidad en una primera fase.

“Las tareas incluyeron el desbroce de vegetación contaminada, lavado de piedras, lavado de riberas y playas. También hubo sitios en los que introdujo maquinaria pesada para acelerar los trabajos”, señaló Mendizábal.



En esos trabajos, agregó el representante de OCP, se involucraron 1 200 personas, que se activaron desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. La inversión fue de USD 20,1 millones. El 80% de ellos fueron moradores de las zonas afectadas. “Llegamos a tener más de 1 200 personas como mano de obra local”, dijo Mendizabal.



Ricardo Merino, gerente de Petroecuador, informó que a los moradores de las zonas con afectación (108 comunidades) se les entregó 1,7 millones de litros de agua y 25 888 kits de alimentos. También se completaron 5 211 atenciones en salud.



Pero el agua entregada a las comunidades que se quedaron sin el líquido vital por varios días no fue suficiente, según Darwin Camacho, presidente de la Junta Parroquial de San José de Guayusa, del cantón Francisco de Orellana (Orellana). Hasta esta localidad, agregó, llegaron grandes manchas de crudo por lo que la población se quedó sin agua para realizar todas sus actividades en plena emergencia sanitaria por el covid-19.



El dirigente dijo además que mucha de la mano de obra local que se contrató para las labores de remediación aún no ha recibido su pago. Insistió en que hubo una vulneración al derecho de acceder al agua y a un ambiente sano. También mostró su desacuerdo por las cifras indicadas por las autoridades y por el fallo que hace unos días dictó un juez de Orellana por una denuncia que presentaron varias comunidades por esta afectación.



Jaime Bedón, del Municipio de Francisco de Orellana, agregó que la intervención de las empresas involucradas en el derrame causó otros daños en cinco barrios del cantón en donde se ha erosionado el suelo por la supuesta manipulación inadecuada del terreno. “No hubo remediación. Todo eso lanzaron a presión y lo lanzaron al río. Fue un retiro de la vegetación, de las capas superiores del suelo que ya fueron consolidadas con el paso de tiempo. Todo eso se fue llevando el río”.



“La industria responde y reaccionamos en todos los frentes. No se ha descuidado ni uno solo”, indicó el ministro de Energía, René Ortíz, quien se refirió a este evento como algo fortuito. Dijo también que de presentarse nuevas demandas de atención por daños serán atendidas como se hizo al inicio.



Finalmente, la Comisión aprobó una visita a los sitios afectados por el derrame de petróleo, en la que participen legisladores y funcionarios que comparecieron este lunes 21 de septiembre del 2020.