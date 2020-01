Reforma tributaria entró en vigencia  el último día del 2019

LEA TAMBIÉN

La Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria entró en vigencia el martes 31 de diciembre del 2019, luego de un debate en la Asamblea Nacional, convocado el lunes 30, para resolver dudas jurídicas que impedían que el documento se publicara en el Registro Oficial.

La publicación de una ley en ese órgano es un requisito para que entre en vigor. El documento se publicó el miércoles 31 de diciembre.



Si este requisito no se cumplía antes de finalizar el 2019, aunque la Ley haya sido aprobada por el Legislativo en diciembre, el Fisco no hubiera podido recaudar en el 2020 el monto estimado por las reformas en ciertos impuestos, explica Carlos Licto, analista tributario.



Licto detalla que cuando se hacen cambios a impuestos de pago anual, como el impuesto a la renta, estos se ejecutan al inicio del nuevo período. Si la Ley entraba en vigencia en el 2020, los cambios en este tributo se hubieran ejecutado en el 2021.



La nueva Ley plantea cambios como gravar con impuesto a la renta las ganancias que pagan las empresas a sus inversionistas extranjeros y elimina el anticipo del impuesto a la renta.



El Gobierno estima que con la reforma tributaria se recibirán ingresos por USD 600 millones en el 2020.



Con la entrada en vigencia de la Ley, hay cambios que se ejecutarán a partir de enero y otros tomarán hasta 180 días para que se ejecuten.



Entre los cambios inmediatos están el impuesto a los consumos especiales (ICE) para las cervezas industriales, que se eleva en un 10% desde enero.



El incremento de 10% del ICE a los planes de telefonía móvil también se comienza a cobrar desde este mes. Esto aplicará para unos 4,4 millones de planes en el país.



La reforma plantea además un nuevo régimen tributario más simple para las microempresas, que empezará a regir desde el primer mes del 2020.



Otras reformas tendrán que esperar hasta que el Servicio de Rentas Internas (SRI) emita normativa complementaria.



El impuesto al valor agregado (IVA) para las plataformas digitales como Uber, Netflix o Spotify, se cobrarán en julio, pues la Ley da un plazo de 180 días para que se emitan reglamentos que establezcan, por ejemplo, qué se entiende por “plataforma digitales”.



El ICE para fundas plásticas necesita un reglamento que especifique el tamaño y tipos de plásticos que estarán gravados con el impuesto.

Actualmente, la Ley solo detalla que se cobrará un ICE progresivo desde USD 0,04 en el 2020 hasta USD 0,10 en el 2023.



El Legislativo se reunió el lunes 30 de diciembre del 2019 luego de que se detectara un vacío legal en la Ley tributaria, que había sido debatida el pasado 17 de diciembre.



En ese debate, el Pleno se allanó en 11 puntos a lo que propuso el Ejecutivo en el veto y se ratificó en su propuesta de no poner límites al envío de paquetes de migrantes.



En un tercer punto, relacionado con gravar con impuesto a la renta los dividendos de inversionistas, la Asamblea planteó ratificarse en su propuesta: que se cobre el impuesto sobre los recursos generados en el 2020, pero esa propuesta no obtuvo los votos suficientes.



El Ejecutivo había planteado que se grave sobre lo generado en el 2019.



El debate se cerró sin dejar expresamente detallado si, al no alcanzar los votos, los asambleístas se acogían a lo propuesto por el Ejecutivo.



En la reunión del lunes, el Pleno resolvió enviar la Ley al Registro Oficial y dejar por escrito que, en vista de que no se contó con los votos suficientes para la ratificación del tema de los dividendos, este queda aceptado por la Asamblea Nacional “conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente”; es decir, tal como lo planteó el Ejecutivo.



En contexto



La reforma tributaria es uno de los compromisos del Gobierno en el marco del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el 2020 está previsto que se envíen otras reformas legales, entre ellas, al Código Monetario.