Reforma incluye captar USD 800 millones de móviles

La crisis de la caja fiscal y las críticas de asambleístas modificaron el plan de incentivos que ofrecerá el Gobierno a las empresas de telefonía móvil en la próxima licitación del espectro radioeléctrico.

El Gobierno incluyó reformas en el ámbito de telecomunicaciones en la propuesta de Ley económica, que permitirán al Fisco obtener USD 800 millones en liquidez entre el 2020 y el 2021 por la licitación del espectro. La explicación la realizó ayer (26 de noviembre del 2019) el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.



Inicialmente, el Gobierno planteaba que esos recursos no vayan a la caja fiscal sino que sean invertidos por las telefónicas, hasta en un 80%, en proyectos para ampliar la conectividad del país.



Este esquema buscaba seguir los pasos del modelo chileno, “referente en acceso a las nuevas tecnologías de la información”, según dijo en su momento el Mintel.



La idea era motivar las inversiones de las firmas de telefonía, mediante devengamiento, y ampliar la conectividad en el país.



Además, se planteaba que las empresas paguen menos al Estado por participación de mercado, entre 1,5 y 4,5% de la facturación anual. Actualmente, la tarifa es de entre el 0,5% y el 9% de la facturación al año, cuando captan más del 30% de abonados.



Estos ajustes eran un viejo pedido de las operadoras móviles, las cuales habían cuestionado la alta carga impositiva que tiene el país, lo cual frena las inversiones.



Pero estas propuestas fueron archivadas por la Asamblea y el Mintel tuvo que ajustar la iniciativa.

De aprobarse el nuevo proyecto de Ley, el titular de la Cartera explicó que el modelo que ahora se contempla contiene dos elementos. El primero es que el pago inicial por el espectro vaya en un 100% a la caja fiscal.



“Tomando la sugerencia de los legisladores, hemos propuesto que unos USD 400 millones vayan líquidos a la caja fiscal el momento de la firma de los títulos habitantes que se prevé en el 2020 y otros USD 400 millones adicionales en el 2021”, explicó Michelena.



El segundo elemento es que el 80% del valor anual que cancelan las móviles por uso del espectro (unos USD 126 millones) más la tarifa por participación de mercado (USD 34 millones)sea reinvertido en proyectos de conexión propuestos por el Gobierno.



Michelena destacó que es importante la aprobación de la nueva iniciativa porque 392 parroquias de 1 024 no tienen conectividad. “Nunca van a tener conectividad si no se invierte, si el Estado no asigna recursos”.

Entre las ocho iniciativas que se financiarán están dotar de Internet a escuelas fiscales y hospitales públicos y mejorar la conectividad en 10 000 kilómetros de vías.



ICE a móviles e IVA a plataformas



Sobre la iniciativa de gravar con IVA a plataformas tecnológicas, Michelena dijo que han dialogado con Uber y Netflix para garantizar que “exista una competencia más justa con los actores del mercado nacional, que pagan impuesto a la renta y por sus ventas”; entre ellos, CNT o empresas de TV Cable. “Con Uber hemos conversado y podrían pagar impuesto por el servicio de transporte de la comida o ciertos procesos que se den en esta cadena de servicios. Esto no es por el dinero para el Fisco, sino competencia justa”, añadió.



Reducción de tarifas

El Gobierno prevé lanzar hoy un plan de reducción de tarifas de Internet fijo que beneficiará a 500 000 familias de bajos ingresos.



El plan de reducción de tarifas se realizará en tres etapas: este mes bajará de USD 22 a USD 15; en diciembre a USD 11 y marzo a USD 9,5.